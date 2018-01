Čilić: Volio bih da je on s nama, puno bi nam pomogao

Nakon 26 sati puta, od Melbournea preko Dohe do Zagreba, finalist Australian Opena Marin Čilić sletio je jučer prije podneva u Zagreb. Prvi put u karijeri pojavio se u Hrvatskoj kao treći igrač svijeta, odmah iza vodećeg Nadala i drugoplasiranog Švicarca Federera.

Kakav je pogled s trećeg mjesta ljestvice?

– Ha-ha, jako lijep. Mislim da je velik uspjeh što sam sve napravio u posljednjih nekoliko mjeseci, odnosno u posljednjih godinu-dvije. Ovaj put izgubio sam u finalu, no cilj mi je i dalje osvojiti barem jedan Grand Slam ove sezone. A krajnji mi je cilj dolazak na prvo mjesto svjetske liste – rekao je Čilić, koji se u Hrvatsku vratio zbog susreta Davisova kupa s Kanadom (2. - 4. veljače).

Iako su iza njega dva užasno naporna tjedna, a sada će nakon tvrde podloge morati igrati na zemlji, Čilić nije ni pomislio otkazati Davisov kup, kao što to čine mnogi njegovi kolege u istoj situaciji.

Teška promjena podloge

– Uvijek mi je bila čast igrati za reprezentaciju, i to se nikada neće promijeniti. Imamo mladu, jako perspektivnu i motiviranu momčad. Ovo je još jedna godina u kojoj sigurno možemo napraviti puno i to nam daje velik motiv. Naravno da će taj turnir i početak sezone ostaviti traga, ali pokušat ću se malo odmoriti u sljedećih nekoliko dana. I vremenska razlika sigurno će ostaviti traga na tijelu, jako sam umoran, 10 sati je ipak velika vremenska razlika, a očekuje me i promjena podloge. Vidjet ću kako ću se fizički osjećati te potom odlučiti hoću li igrati odmah u petak ili ću možda propustiti taj meč. No, učinit ćemo sve da pobijedimo Kanađane, jer poslije bi nam se mogao otvoriti ždrijeb – poručio je Čilić te iznio mišljenje kakve su nam šanse u igri protiv Kanađana:

– Mislim da smo kompletnija momčad iako su oni dosta dobri. Imaju mladog Šapovalova koji igra odlično u posljednjih godinu i pol. S Pospišilom sam igrao u Australiji na početku turnira, a on im je i jedan od boljih igrača u paru. Bit će teško, ali bolji smo!

Posljednjih dana dvostruki osvajač Australian Opena u paru Mate Pavić vodi raspravu s izbornikom Željkom Krajanom, što o tome misli Marin Čilić?

– Mate u posljednjih nekoliko godina pokazuje koliki je talent, postiže velike rezultate u paru na svjetskoj sceni. Prošle godine finalom Wimbledona, a sada i osvajanjem Australian Opena pokazao je da je jedan od najperspektivnijih igrača u paru. Znamo da je karijera igrača u paru duga i sigurno od njega možemo i ubuduće očekivati velike rezultate. Naravno da bih volio da je Mate u momčadi, on bi sigurno bio jedan od ključnih igrača i puno bi pridonio ekipi – rekao je pomirljivo Marin ne stajući u sukobu Pavića i Krajana ni na čiju stranu.

No, osvrnuo se detaljnije na plan kako da bude prvi na ATP listi.

– Vjerujem da je taj cilj moguć možda već i ove sezone, ali nisam ni pod kakvim pritiskom vezanim uz vrijeme. Sa svojim timom doista predano radim, gotovo svaki dan analiziramo, tražimo koliko i gdje mogu napredovati. U posljednjih nekoliko mjeseci napravili smo ogroman iskorak u mojoj igri i to nam je dobar pokazatelj. S druge strane, Federeru prvo mjesto ATP liste nije prioritet, sigurno neće ići na sve turnire i to bi mi moglo ići u korist. Moram se koncentrirati na sebe i daljnji napredak, moram nastaviti i dalje predano raditi pa će doći i rezultati – rekao je Marin te otkrio što je promijenio u igri:

– Potkraj sezone analizirali smo cijelu godinu, mečeve u kojima sam igrao fenomenalno i one u kojima sam igrao lošije. Našli smo točke za jako dobru usporedbu, radili na ispravljanju nekih slabosti... Mislim da sam ukupnu igru poboljšao za nekoliko nijansi. Ustalio sam formu, agresivniji sam pri servisu i ukupno gledajući na terenu sam sada puno bolji.

Pomogli Federeru

Mnogi tenisači smatraju da su organizatori Australian Opena donijeli skandaloznu odluku kada su uoči finala zatvorili krov te tako pomogli Federeru koji voli igrati u dvoranskim uvjetima. Kako na to gleda Čilić?

– U svakom slučaju, to je bila diskutabilna odluka. Nisu se držali ustaljenih kriterija, pravila za finale bila su drukčija od pravila u ostalom dijelu turnira. No, to je iza mene, meč je završen. Imao sam prilike za kojima jako žalim, ali ponosim se time i siguran sam da će mi taj uspjeh biti ogromna odskočna daska za nastavak sezone, a vjerujem i za nastavak karijere – zaključio je Marin.