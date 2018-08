Marin Čilić: Ne smatram se favoritom, ali mogu do velikog rezultata

U ponedjeljak na terenima Flushing Meadowsa u New Yorku kreće 138. izdanje US Opena, posljednjeg Grand Slama sezone. U pojedinačnoj konkurenciji imat ćemo samo četiri predstavnika, Marina Čilića i Bornu Ćorića u muškoj, te Petru Martić i Donnu Vekić u ženskoj konkurenciji.

Čilić je za suparnika u 1. kolu dobio je Rumunja Mariusa Copila, dok će Ćorić igrati protiv njemačkog veterana, 34-godišnjeg Floriana Mayera. U ženskom turniru Martić će u 1. kolu igrati protiv Čehinje Lucie Šafarove, dok je Vekić za suparnicu dobila 19. nositeljicu, Letonku Anastasiju Sevastovu.

Kiks u Wimbledonu

Iza Marina Čilića je vrlo dobra sezona. Igrao je finale Australian Opena (izgubio od Federera), potom na Roland Garrosu stigao do četvrtfinala, a jedini kiks dogodio mu se u Wimbledonu, kada je neobjašnjivo ispao od Guida Pelle u drugom kolu. Ove sezone Marin je oduševio igrama u Queensu, kada je u finalu pobijedio Đokovića, a i uoči US Opena Marinova je igra bila na visokoj razini. Na Mastersu 1000 u Torontu u četvrtfinalu je ispao od Nadala, nakon što je set i pol bio puno bolji igrač na terenu, a na Mastersu u Cincinnatiju ga je u polufinalu dobio Đoković, također u tri neizvjesna seta.

- Osjećam da je moj tenis na dobroj razini. Ova dva tjedna su mi pomogla da se pozicioniram i da se stvarno dobro pripremim. To je ono što želiš uoči Grand Slama – rekao je Čilić.

Iako pun samopouzdanja, svjestan da može pobijediti svakoga, Međugorac ne stavlja sebe među najveće favorite za naslov u New Yorku.

- Ne smatram se favoritom. Rafa igra dobro, Roger također, o Novaku da i ne govorim. Uz njih, još je nekoliko igrača u odličnoj formi. No, i ja se osjećam jako dobro, mislim da ću imati priliku za sjajan rezultat na US Openu – poručio je Čilić.

Prođe li u prvom kolu neugodnog Rumunja Copila, s kojim ima omjer 1:1, u drugom će kolu na pobjednika susreta dvojice kvalifikanata. U 3. kolu bi Čilića kao najteži ždrijeb čekao Francuz Mannarino, dok bi u osmini finala išao na 10. nositelja, Belgijca Goffina.

I u četvrtfinalu bi Marin izbjegavao najbolju svjetsku trojku (Nadal-Federer-Đoković), pa bi se za prolaz u polufinale borio sa A. Zverevom ili Nishikorijem.

A tek u polufinalu Čilić bi išao na mogući četvrtfinalni sudar Đoković-Nadal. U suprotnom dijelu ždrijeba je Federer, s njim bi Međugorac mogao igrati tek u finalu.

- Glavni favorit za naslov je Nadal, a uz njega Đoković. Iza Federera je pauza, vidjet ćemo kako će se prilagoditi. A dva potencijalna iznenađenja su Alex Zverev i Del Potro – tako je svoje favorite poredao Boris Becker.

Inače, od svih Grand Slamova Čilić baš na US Openu ima najbolji skor. Pobijedio je u 29, a izgubio samo u osam mečeva. Osim titule iz 2014. godine, još je dvaput igrao četvrtfinale (2009. i 2012.), te jednom polufinale (2015.). Prošle je sezone iznenađujuće već u 3. kolu izgubio od Schwartzmana, no iz današnje perspektive to je dobra vijest, budući da arin brani malo bodova. Toliko malo da bi mu osvajanje turnira donijelo pomak sa sadašnjeg sedmog na treće mjesto ATP ljestvice.

No, korak po korak, jer veći prvi protivnik, Rumunj Copil vrlo je nezgodan. Ako pak pogledamo Ćorićev ždrijeb, prva ozbiljnija prepreka za njega trebao bi biti Grk Tsitsipas u 3. kolu.

Đoković najveći favorit

Inače, prema kladionicama Marin je šesti favorit US Opena, koeficijent da će baš on osvojiti turnir je 17. Najveći favorit je Đoković (3.40), potom Nadal (4.00) i Federer (6.00).

A u konkurenciji muških parova najveće šanse za pobjedu ima naš Mate Pavić, koji je zajedno s Austrijancem Oliverom Marachom postavljen za prve nositelje. Mektić i Peya su osmi nositelji, a Dodig i Granollers 12.

US Open i ove je sezone srušio rekord po visini nagradnog fonda, iznosit će čak 53 milijuna dolara. Pobjednicima u ženskom i muškom pojedinačnom turniru pripast će po 3,8 milijuna dolara, što je za 100.000 više nego su zaradili prošlogodišnji pobjednici Rafael Nadal i Sloane Stephens.

Osvoji li pak turnir parova netko od našeg trojca Pavić, Mektić, Dodig, sa svojim će partnerom podijeliti 700.000 dolara. Mečeve US Opena Hrvati će moći gledati na Eurosportu.

