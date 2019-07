Mamić ga je obožavao, a on dužan državi milijun i pol kuna! Dug će vratiti bogati Hercegovac?

Bivši 'filho' Zdravka Mamića, Brazilac Sammir, vratio se igrati u Brazil, ali ostao je dužan Hrvatskoj.

Država je Sammiru krenula u ovrhu vile u Demerju zbog 1,5 milijuna kuna duga, piše 24sata.

Sammir je u Kini zarađivao 6,5 milijuna eura godišnje, a hrvatski Brazilac u našoj se domovini nije mogao riješiti etikete zločestog dečka domaćeg nogometa. Uz pojedine bljeskove na zelenom terenu, ostao je više upamćen zbog burnog noćnog života. Navijači vatrenih ne mogu mu zaboraviti status koji je uživao kod Zdravka Mamića koji ga je nazivao svojim 'filhom'.

Sammir se prošle jeseni našao i na listi poreznih dužnika . Dugovao je 1,476 milijuna kuna, a od toga je većina otpadala na porez i prirez na dohodak, točnije 1,36 milijuna kuna. Taj porez nije plaćen dok je primao plaću u Dinamu.

Manji dio je ostao dužan i to 115.727 kuna poreza na promet nekretninama. On se plaća u iznosu od pet posto vrijednosti nekretnine, a očito je nastao jer je u veljači 2017. godine kupio veliku obiteljsku kuću u Demerju, nedaleko od Zagreba. S obzirom na iznos poreza na nekretnine, to znači da je kuću platio oko 2,3 milijuna kuna. Inače se porez mora podmiriti u roku 15 dana od rješenja. Ali Sammir, iako je očito plivao u novcu, nije ga platio. Ali zato je platio izgradnju bazena, dodaju 24sata i pišu kako je na satelitskim kartama vidljivo da je vilu kupio bez bazena, a do lipnja 2017. godine izgradio ga je u dvorištu.

Prodao je bogatom Hercegovcu

Danas tamo živi Stipe Lijanović, unuk pokojnog hercegovačkog kralja mesa, Stipe Ivankovića Lijanovića, koji je pokrenuo poslovno carstvo mesnica Lijanovići. Vilu je kupio u jesen 2017. godine i trenutno je u posjedu.

Objasnio je i cijelu situaciju.

- Ja sam njemu dao svoju kuću i nešto novaca, a on meni ovu kuću. No, obzirom na dugovanje za porez, s čime sam bio upoznat, to nismo još realizirali pa moja kuća i dalje glasi na mene, a njegova na njega. Krajem ove ili početkom iduće godine će doći pa ćemo to riješiti papirnato. Koliko znam, porez bi trebao riješiti Dinamo, a u najgoroj varijanti ja ću platiti dug pa mu odbiti od cijene - rekao je za 24sata Lijanović.

