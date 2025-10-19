Malmo slavio u prvenstvu uoči sraza s Dinamom: Sparta remizirala

Idući suparnik zagrebačkog Dinama u Europskoj ligi Malmo, ostvario je pobjedu u švedskom prvenstvu, dok je praška Sparta koju čega dvoboj protiv Rijeke u Konferencijskoj ligi, remizirala.

Malmo je u susretu 27. kola švedskog prvenstva na gostovanju pobijedio Norrkoping sa 2-0. Golove su zabili Emanuel Ekong u 34. minuti, te Hugo Bolin u 82. minuti.

Malmo je trenutačno četvrti u švedskom prvenstvu sa 45 bodova, čak 18 manje od vodećeg Mjallbyja. Na ljestvici Europske lige švedski klub je posljednji s dva poraza i razlikom golova 1-5.

Susret između Malmoa i Dinama na rasporedu je u četvrtk, 23. listopada u Švedskoj.

U četvrtak igra i Rijeka koja će na Rujevici ugostiti prašku Spartu.

Praški sastav je u susretu 12. kola nacionalnog prvenstva odigrao 0-0 na gostovanju kod ekipe Slovačko.

Sparta vodi u češkom prvenstvu sa 27 bodova, bod više od gradskog suparnika Slavije. U Konferencijskoj ligi Sparta je u prvom kolu pobijedila Shamrock Rovers sa 4-1.