TURNIR MLADEN RAMLJAK

Maksimirski klinci srušili talijanskog velikana i ispisali povijest. Ovo im je četrnaesti trofej

Autor
Karlo Ledinski
11.08.2025.
u 21:20

Mladi dinamovci naslov su osvojili u žestokoj konkurenciji s velikanima poput Manchester Uniteda, PSG-a, Juventusa, Šahtara, Benfice...

Razigrani Dinamovi juniori novom su nadahnutom izvedbom obranili naslov pobjednika međunarodnog turnira Mladen Ramljak. Plavima je ovo ukupno 14. pokal u dosadašnja 22 izdanja turnira, pri čemu su obranili lanjski naslov. Dinamovu je momčad s klupe predvodio trener Jerko Leko.

Dinamo je u finalnom dvoboju, ispred 800 navijača, svladao talijansku Bolognu s 1:0 golom Karla Zulfića u 13. minuti. Maksimirska je momčad ujedno imala dvojicu laureata – Karlo Zulfić primio je nagradu za najboljeg, MVP igrača turnira, dok je Tai Žnuderl proglašen najboljim vratarem. Poseban pljesak zaslužili su i sami finalisti, igrači Bologne, koji su nakon utakmice, prilikom svečanosti proglašenja pobjednika turnira, priredili špalir Dinamovim igračima.

Dinamo je finale igrao u sastavu: Žnuderl – Mikić (od 75. Kadić), Zebić, Radnić, Landeka (od 39. Žaja) – Radoš (od 75. Brundić); Zulfić (od 80. Bećirović), Baković, Šunta (od 75. Belinho), Ćutuk (od 80. Šutalo) – Perković (od 41. Vlahović). Konačan redoslijed turnira: 1. Dinamo, 2. Bologna, 3. Benfica, 4. Manchester United, 5. Rapid Beč, 6. Paris Saint-Germain, 7. Juventus, 8. Šahtar.

FOTO Modrić i Kovačić objavili slike s jahte. Pogledajte kakvu tradiciju imaju obitelji vatrenih
Ključne riječi
Dinamo Bologna turnir Mladena Ramljaka

