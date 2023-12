Makarskoj se isplatila titula europskog grada sporta, dobila je domaćinstvo velikog natjecanja

Rugby Europe objavio je kalendar nove sezone Europskog prvenstva ragbija 7 i službeno potvrdio veliku vijest za Hrvatsku: Makarska će biti domaćin turnira najviše, Championship divizije. Hrvatski su se ragbijaši, podsjetimo, prvi put u povijesti plasirali u najviši rang te će se u toj olimpijskoj varijanti ragbija nadmetati s europskim silama Irskom, Francuskom, Velikom Britanijom, Italijom...

A sad je potvrđeno da će to biti u Makarskoj, koja je u petak u Bruxellesu proglašena europskim gradom sporta za 2024. godinu! Igrat će se 7., 8. i 9. lipnja, i to 12 najboljih muških i ženskih reprezentacija Europe. Drugi turnir održat će se u Hamburgu 28., 29. i 30. lipnja, a najbolje reprezentacije nakon zbroja bodova s oba turnira ponijet će titulu europskog prvaka u ragbiju 7. Turnire nižeg ranga, Trophy divizije, ugostit će Zagreb od 14. do 16. lipnja te Budimpešta od 12. do 14. srpnja. A reprezentacije koje se natječu u najnižem rangu, Conference diviziji, igrat će u Beogradu od 7. do 9. lipnja i crnogorskom Baru 15. i 16. lipnja.

Makarska je na svečanosti koja se održala u Bruxellesu proglašena Europskim gradom sporta 2024. godine u kategoriji gradova do 25.000 stanovnika. Kriteriji za dobivanje titule bili su sportska infrastruktura, programi rekreacije i sporta namijenjeni građanima svih dobi i uzrasta, poticanje na bavljenje sportom, iskustvo organizacije prestižnih međunarodnih sportskih natjecanja, organizacija natjecateljskog sporta i klubova te financiranje sporta.

– Trenutačno izdvajamo osam posto proračuna za sport, a u Makarskoj djeluje više od trideset sportskih udruga – poručio je makarski gradonačelnik Zoran Paunović.