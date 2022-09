Luka Modrić: Gotovo svaki dan odlazim u školu po djecu. Pomalo dosadno, zar ne?

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić, koji je u petak napunio 37 godina, rekao je da uživa u nogometu “kao nikada” jer je svjestan ulaska u “problematičnu dob za nogometaša” kada ne zna koliko može trajati njegova karijera.

"Uvijek me traže da im otkrijem tajnu, ali ne znam što reći. To je nešto prirodno. Živim zbog nogometa i za njega 24 sata dnevno. Vjerujem da je to jako bitno," izjavio je Modrić za klupsku televiziju Real Madrid TV.

Modrić je najstariji igrač Real Madrida s ugovorom do kraja tekuće sezone, do 30. lipnja 2023. godine.

"Volim ovo što radim. Uživam u svojoj profesiji kao nikada jer znam da sam u dobi problematičnoj za nogometaša," rekao je.

"Nikad se ne zna koliko možeš igrati na ovoj razini i u ovom klubu, gdje su zahtjevni maksimalni. Možda upravo zbog toga uživam kao nikada," dodao je vezni igrač s brojem 10 na leđima.

Modrić je od dolaska u klub 2012. godine odigrao 442 utakmice prilikom čega je osvojio 21 titulu.

"Jako sam zahvalan što mi je Bog dao talent, ali potrebno je trenirati i jako se posvetiti ovome što radim. Ovoj svojoj profesiji. Jer talent bez rada ne znači puno," napomenuo je peterostruki osvajač Lige prvaka.

Modrić bi u studenom trebao predvoditi Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu u Kataru, nakon što je prije četiri godine s njom igrao u finalu te bio proglašen najboljim igračem natjecanja.

"Na treninzima i utakmicama nastojim uživati. To mi pomaže da igram dobro u ovoj dobi," istaknuo je.

Europski prvak Real Madrid, koji je u ovu sezonu ušao sa četiri prvenstvene pobjede i jednom u Ligi prvaka, u subotu se pripremao za nedjeljnu utakmicu s Mallorcom.

Modrić se, govoreći o tome kako svakodnevno živi, našalio rekavši da takav život može “biti pomalo dosadan”.

"Danas sam, primjerice, došao u klupski kamp sat i petnaest minuta ranije. Gotovo svaki dan doručkujem ovdje," rekao je u izoliranom kampu Ciudud deportiva del Real Madrid (Sportski grad Real Madrida) koji se nalazi u sjevernom predgrađu Valdebebas.

"Radim zatim s fizioterapeutima u teretani kako bih na trening izašao već zagrijan. Onda treniramo, neki dan s većim intenzitetom, a nekad s manjim. Poslije treninga, ovisno kako se osjećam, ostajem s fizioterapeutima. S njima napravim potrebne stvari," izjavio je.

Modrić s treninga odlazi automobilom u gradsko predgrađe Alcobendas gdje mu se nalazi kuća, a do kojeg vožnja traje otprilike 15 minuta.

"Ondje provodim vrijeme s obitelji, s djecom. Gotovo svaki dan odlazim u školu po djecu. Pomalo dosadno, ne?”, rekao je o svojoj dnevnoj rutini pored Madrida.

"Kraljevski klub" u nedjelju u 14 sati na stadionu Santiago Bernabeu očekuje ogled protiv Mallorce.

"Dobri smo. Ovu sezonu smo dobro počeli, imamo doista jaku momčad," napomenuo je Modrić.

