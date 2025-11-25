Vraća se kult košarkaške reprezentacije? Jedna izbornikova izjava otkriva mnogo

Tomislav Mijatović, izbornik muške košarkaške reprezentacije, krenuo je u svoju najveću trenersku avanturu, rekli bismo i veću od one kada je bio prvi trener euroligaša Anadolu Efesa. Započeo je operaciju "Katar 2027" čiji je cilj odvesti Hrvatsku na Svjetsko prvenstvo na kojem nas na posljednja dva izdanja mundijala nije bilo. S obzirom na to da mu se nisu odazvali Ante Žižić, Luka Šamanić i Jaleen Smith, prvo smo ga pitali o problematici izostanaka. A za razliku od sportskog direktora Simona koji otvoreno kazuje da ga je Smith razočarao a da se, poznavajući ga, Žižiću nije ni nadao, Mijatović na tu temu odgovara u rukavicama.

- Nevoljko pričam o tome jer svaka priča o nekome koga nema oduzima na važnosti onih koji su tu. A među njima su još u nedjelju njih šestorica igrali utakmicu, prevalili tisuće kilometara da bi bili ovdje na treningu reprezentacije. Niti u jednom trenutku ne želim komentirati niti jedan izostanak niti preduboko u to ulaziti jer svaki igrač koji igra veliku minutažu ima svoj osobni razlog za nedolazak. Reprezentacija je naša i svaki igrač će imati ponovni poziv i želju da ga ponovo vidimo. Ako ljetos ili sada netko nije došao to ne znači da neće doći ubuduće.

Jedno je kada netko izostane jednu ili dvije akcije a drugo je kada nekoga nema tri godine i uvijek nađeš razlog zašto ne bi došao.

- Ja držim da mi kao košarkaška javnost analizirati određene nedolaske. Mi ćemo ponovo uputiti poziv igračima koji će biti u dobroj formi i oni su svi dobrodošli u reprezentaciju.

Prema onome što se događalo u prošlom ciklusu, a tada je Hrvatska u domaćoj utakmici dobila Cipar 104:67, i ovaj dvoboj s Cipranima trebao bi biti dobro zagrijavanje za gostovanje u Rigi i susret s Izraelom. No, Mijatović svojim igračima tako razmišljati ne dopušta.

- Ja u te stvari ne vjerujem. U preskakanje dana, treninga. Prva sljedeća utakmica je najvažnija i pobjeda protiv Cipra donosi isti broj bodova kao i pobjeda protiv Izraela. Tek nakon Cipra usredotočit ćemo se na Izrael.

A riječ je o reprezentaciji punoj euroligaških igrača jer Izrael ima dva euroligaša (Makabi, Hapoel).

- To je vrlo iskusna momčad koja je igrala na Eurobasketu u sličnom sastavu, tada bez Blatta koji sada nosi igru. I za njih ćemo se vrlo detaljno pripremiti ali nakon Cipra.

Ide li Hrvatskoj u korist što se ta utakmica igra na neutralnom terenu u Rigi umjesto u Tel Avivu?

- Ne bih govorio o tome gdje se utakmica igra. Ja vjerujem u svoje dečke vjerujem u Osijeku, Tel Avivu i na Marsu. Ja s ovim dečkima nemam nikakvih problema.

U stilskom smislu bit će to, ističe izbornik, nastavak onoga što smo gledali ljetos u pretkvalifikacijskim utakmicama.

- Mi želimo igrati agresivno jer vjerujemo da naši vanjski igrači imaju sav kapacitet da prate moderne trendove a to je da mi ne čekamo da nas netko napadne već da mi s agresivnom obranom na lopti pokušavamo "mljeti". To nije lako i treba sprovesti na terenu. Sukladno tome radit ćemo neke taktičke stvari koje mogu izvoditi naši visoki igrači koji su mobilni pa mogu igrati razne tipove obrana.

Kad smo već kod visokih igrača u ovom sastavu nema onih koji imaju naviku (i tehniku) igre leđima košu ali zato imamo krila (Hezonja, Božić) koji to mogu.

- Možemo napadati reket prodorom tako i igrom leđima igrača s pozicije tri pa i dva. Možemo "rollovima" naših petica dubinski napadati. Ovo je naš početak a svaki nosi određene zamke no entuzijastični smo.

Koliko je važna mikrosocijalna klima u sastavu i koliko izbornik na njoj radi?

- Tome smo jako posvećeni. Želimo da svaki naš igrač osjeća da i on nešto gradi. Oni vole biti zajedno što je sjajan preduvjet. Možda sam ja preromantičan, no kada dečki dođu s takvim entuzijazmom a neki su povukli ozbiljnu kilometražu, taj tip entuzijazma meni vraća vjeru. Ovo nije nešto što se mora nego nešto što mi želimo.

Je li poanta kulta reprezentacije to da se svi reprezentativci u ovim kvalifikacijskim prozorima dobro osjećaju i da im oni i dobro dođu za kratak predah od one klupske natjecateljske rutine?

- Ova reprezentacija nije počela sa mnom i ja nisam izumitelj nečega. Ja sam samo nastavio trend mojih prethodnika i na nama je da to nadograđujemo. Moja je želja da jednog dana ovu reprezentaciju ostavim u 10-20 posto, ako je moguće i 50 posto, bolje stanju kolegama koji će doći iza mene.

S obzirom na to da je hrvatski izbornik pomoćni trener u euroligašu Anadolu Efesu, kako komentira dosadašnji dio sezone u kojem je ostvareno pet pobjeda i doživljeno sedam poraza?

- Još uvijek je sezona relativno mlada. Nažalost, mi smo izgubili sedam igrača zbog ne tako kratkotrajnih ozljeda od kojih su četvorica bili projicirani za prvu petorku. A kada imate utakmice svaka dva-tri dana momčad pati. Mi se borimo, sve utakmice igramo na zadnju loptu i energija je nevjerojatna. Ja vjerujem da ćemo mi s povratkom ozlijeđenih igrača dovesti Efes tamo gdje mu je mjesto a to je borba za doigravanje i Final Four.