Lovren na meti Rusa! 'Kriv je za polovicu golova koje je Zenit primio ove sezone'

Dejan Lovren više nije nedodirljiv u Rusiji, mediji ga sve više kritiziraju zbog forme u kojoj se trenutno nalazi pa ističu kako je kriv za tri od šest pogodaka koje ruski prvak primio otkako je počela sezona.

Tako nešto još uvijek ne dovodi njegov status prvotimca u pitanje, ali sve je češća tema i kao kapetan Zenita svakako ne može ignorirati situaciju.

Primjerice, to više ne ide ni treneru Sergeju Semaku, koji je otvoreno priznao da Lovrenove reakcije jesu odgovorne za neke primljene pogotke no istovremeno naglašava da ne počiva sve na njemu već i njegovim suigračima.

Foto: Erik Romanenko/Newscom/PIXSELL ROSTOV-ON-DON, RUSSIA – AUGUST 1, 2021: FC Zenit St Petersburg's head coach Sergei Semak (L) and defender Dejan Lovren shake hands after winning their 2021/22 Russian Premier League Round 2 football match against FC Rostov at Rostov Arena Stadium. Erik Romanenko/TASS Photo via Newscom Newscom/PIXSELL

Ruski mediji ne bi se potpuno složili, naglašavaju da 32-godišnjak iz Hrvatske anulira "sve dobro što čini kvalitetni i stabilni Jaroslav Rakitski".

Sreća u nesreći je što se sezona nalazi tek na svom početku i forma kompletne momčadi Zenita će se dizati. Također, Lovren ima punu podršku svlačionice.

I, na kraju, ne treba zanemariti da je imao naporno ljeto, da je odmah po zaliječenju ozljede ušao u žestok ritam i nije imao kvalitetan odmor.