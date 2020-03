Lovren kao nitko dosad izvrijeđao ljude koji zaslužuju svaku osudu, svi su stali uz njega!

Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren osvrnuo se na temu koja nas iz dana u dan izbacuje iz takta, na ljude koji bez grižnje savjesti krše mjere samoizolacije čime dovode u smrtnu opasnost sve oko sebe, a svoje su dobili i svi ostali koji se ponašaju neodgovorno u ove teške dane kada na stotine ljudi umire.

Takve je upravo krasno opisala i ravnateljica Klinike za infektivne bolest Dr. Fran Mihaljević, profesorica Alemka Markotić, koja je bez dlake na jeziku kazala:

- Možda sam bila preblaga kad sam rekla da je to kao da pucate iz pištolja. Sad ću biti oštrija, to je kao da u trgovačkom centru pucate iz puške, to je terorizam!

Na njezine se riječi na svom profilu na Instagramu nadovezao i Lovren:

- Nemojte biti tako sebični. Shvaćate li vi uopće veličinu problema i žrtvu koju za nas podnosi medicinsko osoblje? Ljudi, što vam je?Ako se za pregled u Hrvatskoj čeka po nekoliko mjeseci, jasna vam je situacija koliko smo spremni za koronavirus. Opreme, nažalost, nema dovoljno.

Sram može biti i sve one koji su ovih dana prekršili samoizolaciju! Nemate ljudskosti uopće, nemate mozga, nemate obraza, nemate poštovanja, nemate odgoja. Nemate ništa. Dok se drugi za vas bacaju na glavu, vi tu samo sjedite i dalje i pijete kavu. Sramota! - napisao je Lovren.

Njegova je objava u samo pola sata prikupila na desetke komentara, te su svi redom podržali njegovo mišljenje što daje kakvu-takvu nadu da će se prozvani prizvati k svijesti i savjesti.