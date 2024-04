Loše vijesti za vatrene: Ante Budimir slomio tri rebra!

U susretu 31. kola španjolskog nogometnog prvenstva Valencija je na gostovanju pobijedila Osasunu sa 1-0, nakon što je hrvatski napadač Ante Budimir promašio kazneni udarac u osmoj minuti sudačke nadoknade.

Kazneni udarac je izveo Budimir, no to je učinio tragično loše. Zaletio se, pa zastao, te nespretno zahvatio loptu koja je jedva došla do Giorgija Mamardašvilija koji ju je samo pokupio. Da je Budimir zatresao suparničku mrežu, bio bi to njegov 17. gol ove sezone u Primeri, koliko je postigao i vodeći strijelac lige Ukrajinac Artem Dovbik koji igra za Gironu.

VEZANI ČLANCI:

No, to nije jedina loša vijest. Osasuna je nakon utakmice objavila da je Budimir slomio tri rebra.

"Testovi su pokazali da je pretrpio ozbiljnu traumu u predjelu prsnog koša. Točnije, slomio je tri rebra. Primio je sredstva protiv bolova. Noć će provesti u bolnici, a u utorak će biti podvrgnut dodatnim pretragama", objavio je klub.

Ovo je jako loša vijest i za hrvatsku reprezentaciju budući da je Budimir u posljednje vrijeme naš najučinkovitiji napadač. A Euro je pred vratima, otvaranje protiv Španjolske je za manje od dva mjeseca.

>> Hajduk se raspao u tri dana, tako se klub ne vodi