VIDEO Nezaustavljivi vatreni ne prestaju zabijati: Majer zabio golčinu, strijelac i Budimir

Hrvatski nogometni reprezentativac Lovro Majer bio je strijelac drugog gola za Wolfsburg u važnoj 2-0 (1-0) gostujućoj pobjedi protiv Werdera u Bremenu u susretu 27. kola njemačkog prvenstva. Majer, koji je u igru ušao u 60. minuti, potvrdio je dobru formu koju je pokazao tijekom reprezentativnih susreta golom za potvrdu pobjede u 84. minuti kada je izbio sam pred vratara te ga svladao lijepo potkopavši loptu. To je peti Majerov prvenstveni gol ove sezone. Wolfsburg je inače poveo u završnici prvog poluvremena golom Lacroixa (45+4). Ovom pobjedom Wolfsburg je stigao na 14. mjesto sa 28 bodova, dva manje od 10. Werdera.

Andrej Kramarić je igrao do 58. minute za Hoffenheim koji je bio nadomak pobjedi na gostovanju kod vodećeg Bayera u Leverkusenu. Beier (33) je doveo Hoffenheim u prednost, a taj je rezultat stajao sve do 88. minute kada je Bayer još jednom stigao do preokreta u samoj završnici. Andrich (88) je "drop-kickom" poravnao da bi Schick (90+1) iz vrlo sumnjive pozicije u sudačkoj nadoknadi kompletirao preokret.

Vodeći Bayer sada ima 73 boda, čak 13 više od drugog Bayerna koji će kasnije u subotu igrati protiv Borussije iz Dortmunda. Hoffenheim je deveti sa 33 boda. Josip Juranović igrao je od 82. minute za Union Berlin kojega vodi Nenad Bjelica u 0-0 remiju na gostovanju kod Eintrachta u Frankfurtu kod kojeg je Hrvoje Smolčić ostao na klupi. Union je 12. sa 29 bodova, a Eintracht šesti sa 41.

Iznimno uvjerljivo su nogometaši Osasune obavili gostujući posao u 30. kolu španjolske La Lige, s 3-0 su pobijedili Almeriju, posljednju momčad na ljestvici.

Krupni korak prema tri boda Osasuna je napravila u uvodnih deset minuta susreta kada je postigla dva pogotka. Prvo je Jose Arnaiz u drugoj minuti pogodio suprotni kut za 1-0, dok je već u devetoj hrvatski napadač Ante Budimir povećao na 2-0.

Tom prilikom je pogriješila domaća obrana, vratar Maximiano je spašavao korner, a na asistenciju Mocayole lako je prazna vrata pogodio Budimir. Bio je to njegov već 16. prvenstveni pogodak ove sezone te je na prvom mjestu ljestvice strijelaca izjednačen sa zvijezdom Reala Bellinghamom.

Do kraja poluvremena Budimir je imao još dvije dobre prilike, ali je ostalo 2-0 za Osasunu. Svaka dvojba je nestala u 61. minuti kada je Iker Munoz gromovito pogodio s deset metara za konačnih 3-0.

Ante Budimir je zamijenjen u 78. minuti susreta, a Osasuna je zbog ove pobjede napredovala do devetog mjesta. Almeria je i dalje posljednja na ljestvici.

Nogometaši Seville osvojili su tri gostujuća boda ove subote na gostovanju kod Getafea, pobijedili su s minimalnih 1-0 Getafe. Pogodak odluke postignut je već u petoj minuti. Nakon kornera se stvorila gužva u domaćem šesnaestercu, a iz blizine se najbolje snašao Sergio Ramos i pogodio za, kasnije se ispostavilo, pobjedu njegove momčadi.

Getefa je ostatak utakmice napadao, pogotovo u drugom poluvremenu, ali je domaćin propustio brojne izgledne prilike te je Sevilla sačuvala gol prednosti. Sevilla se popela na 14. mjesto ljestvice.

U nedjelju su na rasporedu utakmice Celta - Rayo Vallecano, Girona - Betis, Alaves - Real Sociedad i Real Madrid - Athletic, dok će ovo kolo utakmicom u ponedjeljak zaključiti Villarreal - Atletico Madrid.

