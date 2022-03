Lokomotiva uvjerljiva protiv Šibenika, Računica debitirao porazom

U dvoboju 27. kola Prve HNL nogometaši Lokomotive su u gostima svladali Šibenik s 4-1 (0-1).

Strijelac za Šibenik bio je Eros Grezda (14), a za Lokomotivu Lukas Kačavenda (65, 77), Nikola Soldo (67) i Indrit Tuci (84).

Lokomotiva je u Šibeniku došla do devete pobjede u sezoni, a Šibenik je doživio 15. poraz u prvijencu Deana Računice na klupi kluba sa Šubićevca. Šibenik je poveo i držao vodstvo sve do 65. minute, kada su primili prvi gol, a onda se njihova igra raspala.

Šibenik je poveo već u 14. minuti golom povratnika u HNL Erosa Grezde, bivšega igrača Lokomotive. Antonio Marin je ubacio i pronašao u petercu potpuno samog Grezdu, koji je prsima primirio loptu, a onda je glavom poslao u mrežu u svom prvom nastupu za Šibenčane.

Lokomotiva je u nastavku imala dvije šanse Kulenovića i Tucija, no u 65. minuti stigli su do izjednačenja. Cipetić je ubacio daleko iz auta, a prvo Kulenović pa Soldo preniijeli su loptu do Lukasa Kačavende, koji se oslobodio čuvara i zakucao loptu u mrežu.

Samo dvije minute kasnije zagrebački sastav je došao do preokreta. Pogodak je postigao Nikola Soldo, koji je ostao nečuvan u petercu što je šibenski vratar odbio loptu.

Nade domaćih u povratak su bitno splasnule nakon crvenog kartona Karla Perića u 71. minuti, a pobjedu gostiju osigurao je najbolji igrač utakmice Kačavenda u 77. minuti nakon što je vratar Rogić obranio udarac Cipetića, a na odbijancu je najbrži bio Kačavenda.

Šibenska agonija se produžila šest minuta prije kraja kada je za konačnih 4-1 pogodio Albanac Tuci nakon što obrana domaćih još jednom nije uspjela očistiti loptu iz svog peterca.

Lokomotiva je peta s 36 bodova,a Šibenik osmi s 26.

ŠIBENIK - LOKOMOTIVA 1-4

Strijelci: 1-0 Grezda (14), 1-1 Kačavenda (65), 1-2 Soldo (67), 1-3 Kačavenda (77), 1-4 Tuci (84)