Ljubljanski list Dnevnik: U finalu su pokazali da njihova ekipa osim znanja ima i veliko srce

Iako je Francuska u uzbudljivom finalu osvojila svjetski naslov te u drugom poluvremenu "razbila hrvatske snove", Hrvatska je opet pokazala da je nogometna sila, a Luka Modrić proglašen je za najboljeg igrača turnira, navode u nedjelju slovenski mediji, posebno ističući sportsko ponašanje naših reprezentativaca i izbornika Zlatka Dalića, koji su čestitali Francuzima na drugom osvojenom svjetskom prvenstvu.

"Francuzi su nakon 20 godina po drugi put postali svjetski prvaci, razbivši hrvatske snove u drugom poluvremenu. No, za igrača turnira izabran je hrvatski kapetan Luka Modrić, sportske čestitke osim Francuza svakako su zaslužili i Hrvati. U finalu su pokazali da njihova ekipa osim znanja ima i veliko srce, a unatoč porazu napisali su do sada najljepše poglavlje hrvatskog sporta", piše nakon utakmice ljubljanski list "Dnevnik", a slično ocjenu finalne utakmice ocjenjuje i specijalizirani nogometni portal Nogomania te ističe dobru igru hrvatskih aseva sve do finala ali i u zadnjoj utakmici.

Odličnu igru hrvatske izabrane vrste i oduševljeno navijanje tijekom turnira Hrvata u Hrvatskoj, susjednim državama i u svijetu ističu svi slovenski mediji koji dodaju da je za Hrvatsku navijalo i mnogo slovenskih ljubitelja nogometa.

"Hrvatski se navijači u porazu tješe time da se Hrvatska iskazala kao nogometna sila koja je do finalne utakmice savladala jake i zahtjevne", navodi Slovenska tiskovna agencija STA, te ističe da su hrvatski navijači u Moskvi titulu vicešampiona proslavili dostojnim navijanjem, ali i bakljama te da poraz neće previše pokvariti slavlje u Hrvatskoj i sutrašnji doček "hrvatskih junaka" po povratku u domovinu.

Prijenosi nogometnog prvenstva u Sloveniji su bili najgledaniji do sada, vjerojatno i zbog velikih pobjeda Hrvatske na putu do finala, a mnogo je poklonika nogometa navijalo za naše reprezentativce.

Nakon finala, internet stranice pune su komentara u kojima se Hrvatskoj čestita zbog uspjeha, iako ima i onih u kojima se mogu naslutiti i negativni, obično politikom kontaminirani, ali dominira pozitivni ton.

Onima koji su o Hrvatskoj i hrvatskoj izabranoj vrsti imali neopravdane zamjerke ili izražavali loše emocije jedan je internetski komentator na portalu Slovenske televizije večeras napisao da se stidi takvih "zluradih" komentatora koji se vesele što su Hrvati u finalu izgubili.

"Čestitam Francuzima na osvojenoj tituli, ali kapa dolje i Hrvatima za drugo osvojeno mjesto jer su ga potpuno zaslužili. A oni koji ne mogu protiv svoje mržnje i nisu susjedima sposobni čestitati, oni su baš jadni...", napisao je anonimni komentator na forumu RTV Slovenija nakon utakmice.

