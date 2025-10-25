Liverpool u žestokoj krizi, izgubili su četvrtu zaredom u prvenstvu, ovo im se već dugo nije dogodilo

Velika kriza nogometaša Liverpoola u Premier ligi se nastavlja nakon što je Brentford aktualnog prvaka svladao s 3-2 na domaćem terenu u devetom kolu. Četvrti je to prvenstveni poraz u nizu Liverpoola koji je peti na ljestvici. Prethodno je gubio s 1-2 protiv Crystal Palacea, Chelseaja i Manchester Uniteda. Brentford je trenutačno 10. na ljestvici.

Brentford je poveo već u petoj minuti kada je dalekometni aut izveo Kayode, a u gostujućem šesnaestercu se najbolje snašao Ouattara pogodivši mrežu Liverpoola. Gosti su potom dominirali, ali su vrlo teško stvarali prave šanse. Novi šok za Liverpool je uslijedio u 45. minuti kada je milimetarski točnu kontru izveo Brentford. Sjajnu je asistenciju Damsgaard poslao za Schadea koji je u situaciji jedan na jedan s golmanom Liverpoola pogodio za 2-0. Do odmora je ostalo malo vremena, ali ipak dovoljno da se Liverpool vrati u igru. U petoj minuti nadoknade Kerkez je iz blizine bio strijelac za 1-2.

Domaćin je bio bolji u uvodnim minutama drugog dijela te je povećao prednost u 60. minuti. Thiago je pogodio s bijele točke nakon što je prekršaj na rubu šesnaesterca napravio Van Dijk. Do kraja dvoboja Liverpool je smanjio na 2-3 vrlo lijepim golom Salaha pod gredu, ali više od toga gosti nisu napravili.