Liga nacija košta nas 500 tisuća eura, no već smo ih skupili. K tome smo domaćini juniorskom SP-u

Frane Žanić, novi predsjednik Hrvatskog odbojkaškog saveza (HOS), polako se priprema za reprezentativnu sezonu koja će početi potkraj ožujka i trajat će sve do kraja rujna. Puno je to natjecanja, posla oko organizacije, no Žanić ima i veliku pomoć Valentine Bifflin te sjajne ekipe mladih ljudi. Od smrti Ante Bakovića prošla su dva mjeseca...

Marić je veliko pojačanje

- Ta tragedija nas je sve jako potresla. Ipak je Ante Baković udario čvrste temelje HOS-a unazad nekoliko godina. Valentina i ja bili smo s njim 24 sata dnevno, dijelili smo dobro i loše. Koliko god to možda nekomu čudno zvučalo, Ante nas je na svoj odlazak pripremao. Uvodio nas je u posao, sve više nam je davao ovlasti da umjesto njega donosimo neke odluke. Borio se s bolešću do samoga kraja, ali je, nažalost, tu borbu izgubio. Od listopada prošle godine, dakle nekoliko mjeseci prije njegove smrti, već smo u Savezu bili spremni na najgore. U ova dva mjeseca koliko Bakovića nema nismo radili ništa novo u odnosu na ono što smo radili dok je bio živ. Polako se oporavljamo od tog šoka. Zasad nemamo problema i moram se zahvaliti Upravnom i Nadzorom odboru koji su mi dali podršku, kao i svi skupštinari - kaže Žanić.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Koje su se aktivnosti događale u posljednjih mjesec dana?

- Pojačali smo HOS dovođenjem Ivana Donalda Marića koji će obnašati ulogu direktora muške i ženske reprezentacije. Riječ je o bivšem sjajnom igraču koji je isti posao obavljao i prije 15 godina. Ideju da njega pozovemo iznijela mi je kolegica Bifflin i odmah sam se složio. Kada smo Mariću iznijeli naše ideje, ni on nije puno razmišljao i prihvatio je posao direktora reprezentacija. Još prije smo se pojačali Katarinom Barun, također bivšom sjajnom igračicom. Polako smo se počeli pripremati za organizaciju (ženskog, op. a.) Svjetskog juniorskog prvenstva koje će se dijelom održati u Osijeku, a dijelom u Mađarskoj. Čeka nas uskoro i debi ženske reprezentacije u Ligi nacija. U posljednjih 30 dana bio sam 20 dana na putu na raznim sastancima vezanim za sponzorstva - ističe Žanić.

Koji su vam glavni ciljevi ove sezone?

- Ostanak ženske reprezentacije u Ligi nacija, medalja muške reprezentacije na završnom turniru Zlatne lige kojem je Zadar domaćin, dobri rezultati juniorki na Svjetskom prvenstvu te dobar plasman muške i ženske reprezentacije na Europskom prvenstvu. Ponosimo se što smo prvi put u povijesti dobili domaćinstvo Svjetskog odbojkaškog prvenstva. Juniorke će igrati u Osijeku, gradu koji nam je stalni partner.

15.03.2023., Zagreb - Frane Zanic, predsjednik Hrvatskog odbojkaskog Saveza. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Iako je postojala želja HOS-a da jedan od turnira Lige nacija bude organiziran u Hrvatskoj, to se nije ostvarilo jer je konkurencija ipak bila prejaka, odnosno prebogata. Naime, na nedavnom ždrijebu za Ligu nacija 2023., i u muškoj i u ženskoj konkurenciji, domaćinstva su dobile redom svjetske odbojkaške velesile što nudi atraktivne turnire od Europe i Azije do Sjeverne i Južne Amerike. Hrvatska će igrati na turnirima u Nagoyi (od 30. svibnja do 4. lipnja), potom u Braziliji (13. - 18. lipnja) te na kraju u Bangkoku (27. lipnja - 2. srpnja).

- To je natjecanje u kojem igra 16 najboljih svjetskih reprezentacija. Ne možemo baš reći da smo imali sreće pri ždrijebu, ali je dobro što ćemo imati priliku izboriti ostanak u Ligi nacija u izravnim utakmicama s Kanadom i Bugarskom. Raspored i utakmice nisu lagani, pogotovo što već na prvom turniru igramo utakmice s velikanima poput Brazila, Kine i Dominikanske Republike, a u drugom sa Srbijom, SAD-om i Brazilom – napominje Žanić.

Nema opuštanja

Koliko će ta priča koštati?

- Uh, puno. Negdje oko 500 tisuća eura.

Nije malo!

- Već smo prikupili novac - kaže Žanić.

15.03.2023., Zagreb - Frane Zanic, predsjednik Hrvatskog odbojkaskog Saveza. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

A kakvi su vam planovi za mušku reprezentaciju?

- Planiramo da se i muška reprezentacija plasira u Ligu nacija

Kako Savez trenutačno financijski stoji?

- Stabilni smo. Zahvaljujući podršci Vlade i Hrvatskog olimpijskog odbora, HOS posluje jako dobro. Plasman ženske reprezentacije u Ligi nacija dodatno je opteretio proračun pa ćemo ga zbog toga ubuduće morati povećati. Dakle, situacija u HOS-u je zadovoljavajuća, ali se ne smijemo ni na tren opustiti.