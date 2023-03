Preminuo odbojkaški reprezentativac (31). Igrao je na Olimpijskim igrama, izgubio je borbu s bolesti

Japanski odbojkaški reprezentativac Naonobu Fuji preminuo je u 31. godini života, objavila je Međunarodna odbojkaška federacija. Ovaj odbojkaš bio je dio japanske reprezentacije na Olimpijskim igrama u Tokiju, a tamošnji mediji prenose da se više od godinu dana borio s rakom želuca.

S reprezentacijom Japana je osvojio prvenstvo Azije 2017. godine, igrao je i odbojkašku Ligu nacija, a s ovom ekipom je stigao do četvrtfinala Olimpijskih igara u Tokiju.

Njemu je 27. veljače 2022. dijagnosticiran rak želuca u četvrtom stadiju, koji mu je metastazirao na mozak, nakon čega je bio smješten u bolnicu.

Veći dio karijere je proveo u klubu Toray Arrow, a postao je i prvak Japana 2017. godine.

http://

Naonobu Fujii - forever a #RyujinNippon 🕊️.



Let's look back and cherish these moments featuring some plays by the Japanese setter 🇯🇵 when he played at the VNL in 2021.



On behalf of the #volleyball world community, rest well in paradise Nakkun! pic.twitter.com/Rgcr7jjX6h