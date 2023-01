TRENER HAJDUKA

Leko: Treba nam još četiri-pet pojačanja, moramo ih dovesti što prije

- Vidimo dosta dobrih stvari, ali i stvari koje moraju biti bolje. Fokus nam je na fizici, tempu, ritmu. Bio je plan da svakome damo po 60 minuta. Dosta dobro i zanimljivo je to izgledalo, ima puno stvari koje moraju i bit će bolje. Rekao sam momcima od prvog dana da kad dođe novi trener da je laž kako svi kreću od nule. Svatko ima svoj status, ali to ne znači da to nekome garantira nešto - rekao je nakon pobjede nad Mađarima.