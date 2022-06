Legendarni Srbin: Ova je sramota izašla u svijet, što će ljudi misliti o nama?

Košarkaši Partizana sinoć su u Beogradu u finalu regionalne ABA lige svladali Crvenu zvezdu (70:67) i poveo 2:1, no utakmicu su obilježili brojni incidenti.

Navijači Partizana gađali su igrače Zvezde svim i svačim da bi pred kraj utakmice suca pogodili mobilnim telefonom. Suci su se odmah povukli su svlačionicu, a susret je nakon dužeg prekida nastavljen nakon što su ispražnjena dva dijela tribine.

Na kraju su igrači Partizana morali štititi igrače Crvene zvezde na čiji račun su se čule uvrede s tribina. Nerede je komentirao Partizana Željko Obradović koji je pozvao na smirivanje strasti.

- Od prvog dana apelirao sam na smirivanje strasti i to sam rekao iza mikrofona. Ovo je ozbiljna liga, a da bismo bili ozbiljni moraju se poštovati igrači igre, igrači i ja na klupi. Moramo gledati na regularnost. Večeras su suci donijeli odluku da isprazne tribine i mislim da su potpuno u pravu. Ali zašto se to nije dogodilo u prethodnoj utakmici? Uvijek ću se boriti za regularnost i da svi budu sigurni sudionici u igračima. I ovaj put apeliram na navijače Partizana da to više nikada ne rade - rekao je Obradović i dodao:

- Moramo omogućiti igračima da igraju. Večeras je ova slika otišla u Europu, a tako je bilo i prije tri dana. S tribina su padale boce. Velika je sramota koja je izašla u svijet. Potpuno je nebitno hoće li novčić pogoditi igrača Partizana ili Zvezde. Imaš li ružnu riječ od mene od prve sekunde kad sam došao? Ali, kad hoćeš biti pošten i sportaš, tjeraju te da ne znaš što... Vratimo se košarci.