Legenda Zvezde i Uniteda u Splitu dobila ovacije: Nisam imao za režije, išao sam gdje je najteže

- On je dosadan, uporan kao malo tko, stalno je zvao na telefon, bio je jednom rječju - nemoguć. Ali zato je uspio napraviti nešto što mi je kao junioru Hajduka, kada sam prvi put dijelio medalje na Sportskim igrama mladih, izgledalo nemoguće. Samo zahvaljujući upornosti Zdravka Marića imamo jednu od najvećih manifestacija u Europi. Sigurno je da će u budućnosti još više rasti, a mene prijateljstvo koje traje 24 godine neće spasiti od velikog posla – kazao je uz osmijeh Darijo Srna, pred krcatim auditorijem u Hrvatskom domu u Splitu, gdje je i službeno postao ambasador Sportskih igara mladih, najveće sportsko-amaterske manifestacije u Europi.

Osnovane u Splitu 1996. godine Igre su danas aktivne u tri zemlje, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Srbiji, a ove je godine na Plazma Sportskim igrama mladih sudjelovalo više od 260.000 tisuća djece i mladih.

Svečano su zatvorene u petak na Prokurativama mediteranskom trgu iz 19 stoljeća koji je pretvoren u nogometni teren na kojem su u All-Star utakmici zaigrali neki od najvećih nogometaša svih vremena, predstavnici UEFA-e, ambasadori SIM-a, svjetske zvijezde i prijatelji Igara – Aleksander Čeferin, Nasser Al-Khelaifi, Luis Figo, Predrag Mijatović, Zvonimir Boban, Nemanja Vidić, Gaizka Mendieta, Christian Karembeu, Esteban Camblasso, Javier Zanetti, Robert Carlos, Arkadiy Dvorkovich, Aljoša Asanović, Mehmed Baždarević, Mario Stanić i mnogi drugi, protiv reprezentacije mladih SIM-ovaca.

Uz hrvatskog kapetana u Splitu je ambasador Igara postao i jedan od najvećih srpskih igrača u povijesti te nekadašnji kapetan Manchester Uniteda Nemanja Vidić (41).

Njegov dolazak u Split izazvao je veliku pozornost, na ulici su ga zaustavljali turisti, ali i brojni domaći stanovnici koji su se htjeli fotografirati s ikonom srpskog nogometa.

- U Splitu sam drugi put, ugodno se osjećam i opet sam jako lijepo dočekan. Razmišljao sam na putu do Dalmacije što bih mogao kazati, a da već nije ranije rečeno. Iskreno, nisam bio upoznat koliko je ovaj projekt važan i vrijedan dok nisam ušao unutra, a posljednje dvije godine sa Zdravkom usko surađujem i shvatio sam da zajedno možemo pružiti našoj djeci bolju budućnost, ali i bolje uvjete od onih koje smo mi imali – kazao je Vidić, prisjetivši se i svojih početaka, kada je iz Užica stigao u Beograd, u Crvenu Zvezdu, a znalo se dogoditi da nije imao za stanarinu.

- Tada shvatiš koliko malo treba od uspjeha do neuspjeha. Nismo uvijek imali za stanarinu niti za režije, ali upornost se isplatila. Mislim da je važno prenijeti djeci prave poruke, da budu uporni te da vjeruju u sebe. Nikada u karijeri nisam upirao prstom u trenere zbog svojih neuspjeha, prihvatio sam odgovornost I uvijek sam išao na onu stranu gdje su bili bolji igrači, želio sam čuvati jače od sebe. To me očvrsnulo, svi udarci koje sam primio na utakmicama ili na treningu, rekao je Vidić, pa dodao:

- Bio sam posvećen, za mene je trening bio svetinja, sat I pol vremena ne bi postojalo ništa drugo jer došao sam odraditi posao. Danas kada vidim igrače kako se ponekad zezaju, pola sata teren, pola sata teretana, nekako mi se čini da je izgubljen fokus. Mladima trebamo pokazati prave vrijednosti. Mojoj i Srninoj generaciji nije bilo lako, bila sun neka druga, puno teža vremena, ali možemo omogućiti bolje za nove generacije I prenijeti im poruke mira, zajedništva I upornosti. Trebamo ih učiti da poštuju druge, drugačije, kao I svoje prve susjede - kazao je Vidić.

Uz njega je stajao i prvi čovjek Uefe, Slovenac Čeferin, koji često boravi u Hrvatskoj, najčešće na Hvaru, a s Marićem se povezao zbog Sportskih igara koje će se uskoro održavati i u Sloveniji. Marić, inače glavni operativac projekta i idejni začetnik nahvalio je Čeferina zbog golemog angažmana i pomoći te je napomenuo da bi se svi državnici i političari trebali ugledati na njega, s obzirom na to koliko je susretljiv i dostupan.

- Zdravko me malo previše nahvalio, ali ja ću biti kratak. Ključna poruka ovdje je tolerancija. Djeca su često puno bolja i iskrenija od odraslih te imaju više tolerancije, a mi moramo učiti od njih, ne samo oni od nas - rekao je Čeferin u Splitu.