Legenda uvjerena u naslov plavih: Ma kakav trener, sve je na igračima

Dinamo danas ima kapetana Arijana Ademija, on je taj koji će i viknuti na svoje suigrače kad se ne igra dobro, on će prvi povući za momčad. Nekoć je Dinamo imao Gorana Jurića, također lidera na terenu koji je “postrojavao” suigrače i tjerao ih da budu bolji. Danas se odmara u Hercegovini i prati razvoj u hrvatskom prvenstvu, a rasplet se primaknuo. Dinamo u pretposljednjem kolu pobjedom u Šibeniku postaje prvak, odnosno tom bi pobjedom obranio naslov prvaka.

Danas slavimo naslov

– Ma nema brige, sutra ćemo slaviti naslov prvaka – javio se Goca Jurić.

I sam je u sezoni 1995./1996. u Dinamu, tadašnjoj Croatiji, iskusio vrlo neizvjesno prvenstvo, tada su se Dinamo, Varteks i Hajduk borili za naslov do samog kraja, Varteks je mogao biti prvak, ali Hajduk ga je pobijedio s 1:0 u Splitu i tako omogućio plavima da s pobjedom (3:1) nad Zagrebom u Kranjčevićevoj osvoje naslov. Varaždinci su plakali nakon tog poraza, a plavi s Cicom Kranjčarom na klupi slavili. No Dinamo je bio uvjerljiv tijekom sezone, ali sustav natjecanja bodovno ih je osakatio, u doigravanju je ta prednost oduzeta.

– Bilo je neizvjesno tada, neizvjesno je i sada, ali ja nemam sumnji u današnji Dinamo, kao što nisam imao ni u to vrijeme. Ne možeš uvijek prvenstvo riješiti puno prije kraja, kako je to obično Dinamo rješavao, ali na kraju kvaliteta ipak odluči i zato kažem da ćemo danas slaviti.

Sigurno nije lako igrati uz takav pritisak, kad znaš da moraš pobijediti.

– Nije nikad lako, pogotovo ne u takvim utakmicama, ali u njima baš imaš priliku pokazati da si pravi, a ovaj Dinamo ima kvalitetu da već danas uzme taj naslov pa da mirno čeka derbi s Hajdukom – kaže Jurić.

Ovo je prvenstvo neizvjesno, jesu li vas iznenadili Hajduk, Osijek i Rijeka, koji su se do samog kraja nosili s Dinamom?

– Veseli me što je bilo neizvjesno jer to je zanimljivije svima koji prate nogomet. Na kraju će sve završiti bez iznenađenja. Volio bih da me Hajduk iznenadi još više, ali on očito još uvijek nema snage da sve izgura do kraja. Najveća snaga Hajduka je Nikola Kalinić, dobar je i Livaja, ali Kalinić je baš ta prava kvaliteta.

Uvijek su najvažniji igrači

Što trener može napraviti uoči utakmice kakva čeka Dinamo?

– Može napraviti ono što možemo vi ili ja, dakle ništa. Ma zapravo, trener je važan, ali da bi držao harmoniju momčadi, atmosferu među igračima... Uvijek su bili i uvijek će biti najvažniji igrači. I danas u Šibeniku sve ovisi o igračima Dinama, oni su ti koji moraju istrčati, odigrati kako znaju, s punom snagom i onda neće imati problema na putu do ta tri potrebna i željena boda – zaključio je Goran Jurić.

