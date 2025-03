Legenda se oprašta u Zagrebu: Jedan od najboljih sutra igra zadnju utakmicu u Ligi prvaka

Timur Dibirov odigrat će u srijedu svoju posljednju utakmicu u rukometnoj Ligi prvaka. Njegov Zagreb se oprostio od osmine finala, a u posljednjoj utakmici skupine u goste dolazi poljsko Kielce. Naime, Dibirov je već ranije najavio da mu je ovo posljednja sezona u klubu, nakon Lige prvaka odigrat će još domaća natjecanja do kraja sezone, a želi se oprostiti s naslovom prvaka i pobjednika domaćeg kupa. Dibirov će u srpnju ove godine napuniti 42 godine, a u karijeri je igrao samo za tri kluba – Čehovske medvjede, Vardar i Zagreb. U Zagreb je došao 2022. godine, a u prosincu 2014. godine postao je drugi strijelac Lige prvaka svih vremena. S drugog mjesta maknuo je Nikolu Karabatića, a postigao je preko 1200 pogodaka. S 3.328 golova apsolutni broj 1 je Kiro Lazarov. Dibirov iza sebe ima dvije osvojene Lige prvaka, obje sa skopskim Vardarom, 2017. i 2019. godine. Na oproštajnu europsku utakmicu dolazi mu obitelj iz Rusije.

- Svi smo željeli i mislili da će ovo biti utakmica koja će odlučivati o plasmanu među 12 najboljih u Ligi prvaka. Nažalost, to se nije dogodilo i nama je ova utakmica samo za prestiž. Puno je važnija Kielceu koje mora pobijediti ako želi u doigravanje za četvrtfinale. Naravno, mi se želimo do Europe oprostiti pobjedom, želimo našim navijačima priuštiti još jedno veselje. Naravno da žalim za nekim propuštenim prilikama. Primjerice, mogli smo osvojiti bodove doma protiv Nantesa, pobijediti doma Kolstad, osvojiti barem bod u Aalborgu. U sve te tri utakmice igrali smo dobar rukomet. Sa samo dva boda više u srijedu bi igrali za prolaz – rekao je Velimir Petković, trener Zagreba.

U momčadi u srijedu i dalje neće biti ozlijeđenih Srne i Pavlovića, a upitan je nastup Gojuna i Walczaka.

- Odmah idemo u postavu s dva nova igrača koja su se u ponedjeljak priključila treninzima. Riječ je o Poljaku Przytuli i Hrvatu s mađarskom putovnicom, Topiću. Obojica su visoki, snaži i kao takvi puno će nam pomoći u obrani. Przytula je tip igrača koji nam nedostaje u vanjskoj liniji,. Naime, za razliku od Kavčića i Beljavskog koji su niži rastom, on je puno viši i on je pravi šuter sa sedam, osam metara. Topić igra na mjestu kružnog napadača i on će sigurno donijeti kvalitetu više, pogotovo u obrani – naglasio je Petković.

Kielce dolazi oslabljeno?

- Nema Igora Karačića koji je jako bitan igrač u njihovoj rotaciji. Ali, imaju oni jako puno drugih dobrih igrača – naglasio je Petković.

U nedjelju ste išli pogledati domaći derbi između Čakovca i Nexea?

- Sjajna utakmica u sjajnoj atmosferi,. Našičani su pobijedili s pogotkom razlike, a vrlo lako ej moglo biti i obrnuto. Išao sam pogledati Čakovec s kojim igramo u subotu, ali i Nexe s kojima također uskoro igramo, prvo u prvenstvu, potom u četvrtfinalu kupa – zaključio je Petković.