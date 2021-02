Legenda Osijeka: Bjelica je donio gard pobjednika, a već smo prije rušili Hajduk

Kao i svojedobno u Dinamu, Nenad Bjelica i na klupi Osijeka počeo je nizati rekorde. Podsjetimo, Bjelica je šampionsku Dinamovu sezonu 2018./2019. okončao s rekordna 92 boda, a sadašnja 42 boda, koliko ih ima Osijek na svome kontu, rekordan je učinak bijelo-plavih u prvih 19 kola prvenstva.

Bjeličin je rekord i dosad neostvaren doseg jednog trenera Osijeka podjela prvoga mjesta u Hrvatskoj ligi u ovoj fazi prvenstva, ali za one koji su možda zaboravili, ovo nije prva sezona u povijesti Prve HNL u kojoj je Osijek bio legitiman kandidat za naslov prvaka. I to do posljednjeg kola.

Borba do posljednjeg kola

Bilo je to u sezoni 1994./1995. kada je Osječane vodio Ivo Šušak, a odluka o prvaku pala je u posljednjem, 30. kolu. Osijeku je tada za titulu trebala pobjeda nad Hajdukom na Poljudu, kao i poraz Dinama na šibenskom Šubićevcu. Nije se ostvarilo, Hajduk je glatko svladao Osijek s 3:0, a Dinamo Šibenčane s 3:1. Tako je Hajduk bio okrunjen kao prvak, Dinamo je završio drugi, a Osijek treći.

Za Osijek su u toj sezoni među ostalim igrali Žitnjak, Kulešević, S. Vranješ, Beširević, Osmanagić, Bičanić, Lulić, Špehar... i naš sugovornik Davor Rupnik.

Povod razgovoru nisu samo Bjeličini rekordi nego i nadolazeći derbi Osijek – Hajduk u subotu u 15 sati u Gradskom vrtu.

– Sjećam se dobro te utakmice na Poljudu iz 1995. Bilo je trideset tisuća gledatelja, iznad terena bile su razvučene bijele vrpce, tako da se nebo praktički nije vidjelo – kaže Rupnik i nastavlja:

– Na Poljudu je bila takva zaglušujuća buka da Beširević i ja, koji smo na terenu međusobno bili udaljeni nekoliko metara, nismo čuli jedan drugoga. Bili smo poraženi 0:3 (dva gola Jurčeca, jedan Butorovića, nap. a.), nismo postali prvaci, ali bila je to zaista sezona za pamćenje.

Hoće li to biti i ova?, pitamo Rupnika.

– Kao i 1995., cijeli grad opet živi za Osijek i baš mi je žao što Kohorta ne može na stadion jer sam uvjeren da bi u svakoj utakmici u Gradskom vrtu bilo 7-8 tisuća gledatelja. Bjeličini rekordi povezani su s gardom koji njegova momčad ima, a on je za njega najzaslužniji. To je gard pobjednika, vjera u sebe, što se najbolje vidi u tzv. malim utakmicama. Primjerice, Osijek je protiv Varaždina u prošloj sezoni jednom izgubio i dva puta remizirao, a borio se za plasman u Ligu prvaka. To se momčadi koju vodi Bjelica ne može dogoditi. Ne mogu reći da Osijek imponira nekom sjajnom izvedbom, ali on ima odlučnost, karakter, hrabrost, juriš, stav da može dobiti svakoga. Usto, na ključnoj poziciji, vratarskoj, ima fenomenalnog Ivušića, koji će uvijek obraniti jedan-dva zicera i dati sigurnost cijeloj momčadi – ističe Rupnik.

U fokusu je sad utakmica s Hajdukom?

– I inače mislim da Osijeku nikada nisu bile problem utakmice s velikim suparnicima. Istina, godinama se nismo mogli nositi s Dinamom, jer je Dinamo odskakao svojom kvalitetom, dok je Hajduk suparnik protiv kojega smo uvijek dobro igrali. Jednom smo mu, u jesen 1995., u Osijeku zabili pet komada, bilo je 5:3 za nas, kada je Igor Pamić zabio hat-trick – naglašava Rupnik.

Hoće li Osijek uspjeti držati korak s Dinamom?

– Uvjeren sam da hoće, da će ta utrka trajati do posljednjeg kola. Stoga želim Dinamu uspjeh u Europi, da što dulje ostane u Europskoj ligi, što bi svakako išlo u korist Osijeku – zaključio je Davor Rupnik.

Dvojica reprezentativaca

Kad smo već kod Bjeličinih rekorda, jedan od njih je i Osijekovih osam pobjeda zaredom na domaćem terenu u istoj sezoni; nad Rijekom, Goricom, Lokomotivom, Dinamom, Varaždinom, Šibenikom, Istrom 1961 i Slaven Belupom. Taj učinak zapravo je izjednačen s onim iz razdoblja od ožujka do kolovoza 2008. kada je bijelo-plave vodio Ilija Lončarević, ali Ilija je ovih osam domaćih pobjeda nanizao u dvije različite sezone.

Također, Osijek u ovoj sezoni pod Bjeličinim vodstvom ima dosad 13 pobjeda, a Osijekov rekord iz sezona 2000./2001. i 2019./2020. je 17 pobjeda. Dakle, i tu će Bjelica vjerojatno uskoro biti rekorder.

Zanimljivo, Bjelica je svoje rekorde u Dinamu postavljao s čak 11 reprezentativaca različitih zemalja, a u Osijeku ih ima samo dvojicu, Hrvata Škorića i Mađara Kleinheislera.