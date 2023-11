Legenda Jugoslavije otkrila kako je jedva preživjela: 'Od sportaša postao sam vrtlar, ugasio sam se'

Poznati bivši srpski košarkaš Žarko Paspalj ispričao je životnu dramu zbog zdravstvenih problemima u emisiji Ordinacija. Tom prilikom otkrio kako je preživio dva srčana udara i jedan moždani udar. Prvi je infarkt pretrpio u 35. godini dok se još aktivno bavio košarkom, a u bogatoj karijeri nastupao je za Partizan, San Antonio Spurse, Olympiacos i Panathinaikos.

Desetak dana nakon pojave prvih simptoma dok je igrao u Grčkoj, imao je ozbiljnije reakcije i bili su to uobičajeni simptomi srčanog udara, otkrio je kako je imao sreće što su ga brzo prebacili do bolnice.

- Konstatirali su mi srčani udar i proveo sam neki sedam do deset dana u bolnici - rekao je 57-godišnji Paspalj, inače osvajač zlatne medalje s Jugoslavijom na svjetskoj smotri 1990., te europskog zlata koje datira iz 1989. i 1991. godine.

Paspalj je tom prilikom dobio stentove, a usprkos liječničkoj zabrani, nastavio je normalno trenirati pa je mjesec dana kasnije doživio novi infarkt.

- Nisam osjećao strah, malo smo bili na terenu, bacali lopte po košu i onda mi se dogodila vjerojatno najgora epizoda. To se zove ventrikularna tahikardija i samo mogu zahvaliti Bogu da su me toliko brzo prevezli u bolnicu. To je do genetike, krvi. I pokojni otac, brat i majka su imali identične probleme. Stvaraju se začepljenja, trombovi i moraju se zato ugrađivati stentovi - izjavila je košarkaška legenda.

Isto tako, prisjetio se i situacije kada je doživio moždani udar, inače, pušiti je počeo od svoje 13-14 godine, što svakako nije dobro utjecalo na njegovo zdravlje. Nalazio se u hotelskoj sobi, kada se probudio shvatio je da se teško oblači te da nešto nije u redu. Nekako se Paspalj ipak uspio spustiti do bara hotela gdje se trebao naći s prijateljem kojem je uspio izgovoriti tek jednu riječ – ‘stroke’ (moždani udar). Ubrzo je po njega stigla hitna i završio je u bolnici gdje je saznao da je pretrpio moždani udar koji mu je utjecao na govor, lijevu ruku i lijevu nogu. Funkcije su mu se srećom vratile, ali nikada više neće biti isti.

- Bilo je krajnje neugodno, ali nastaviš život, trudiš se okupirati iako više nema lopte. Od vrhunskog košarkaša postao sam vrhunski vrtlar, sređujem dvorište - zaključio je Paspalj.