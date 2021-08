Lea Vukoja osvojila europsko zlato

Lea Vukoja osvojila je naslov europske prvakinje u karateu za mlađe seniorke u kategoriji do 68 kg na Europskom prvenstvu u finskom Tampereu svladavši u finalu Francuskinju Natanaele Flamand (9-5).

U prvom kolu Vukoja je bila slobodna. Uslijedile su pobjede protiv Azerbajdžanke Zahre Aliverdijeve (8-0), Finkinje Eline Lahtonen (2-0) i Belgijke Nesrine Bougrine (5-1). U finalu je hrvatska reprezenattivka svladala Francuskinju Natanaele Flamand (9-5).

Također u konkurenciji mlađih seniorki, Mia Greta Zorko je u kategoriji iznad 68 kg u borbi za naslov prvakinje Europe izgubila od Crnogorke Milene Jovanović s 3-2. Do finala je Zorko ostvarila pobjede protiv Čehinje Martine Sachove (10-3), Španjolke Marte Chico Pascual (3-2) i Ukrajinke Olene Pavlovske (3-2).

Vukoja i Zorko bile su članice hrvatske ženske seniorske reprezentacije u borbama, koja je na svibanjskom EP-u u Poreču u okršaju za broncu ostvarila senzacionalnu pobjedu protiv Francuske.

Naša je reprezentacija u Tampereu imala još pet dvoboja za broncu. Peto mjesto su osvojili Tihana Šulek do 55 kg, Renato Rešetar do 84 kg (mlađi seniori), junior Stefano Luka Ciprić preko 76 kg te kadeti Ana Lujić do 47 kg i Fran Host do 63 kg.

Hrvatska je ukupno osvojila četiri odličja (uz medalje mlađih seniorki, Dino Huić bio je brončani u katama kadeta, Dominik Šonje osvojio je medalju istoga sjaja u borbama kadeta do 57 kg), a najviše uspjeha imala je Turska osvojivši 17 medalja, od toga devet zlatnih.

Na EP za kadete, juniore i mlađe seniore u Finskoj sudjelovao je 1021 natjecatelj iz 45 zemalja.