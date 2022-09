Laver Cup: Federer otkrio da fizički više ne može igrati pojedinačne mečeve

Roger Federer će u svom oproštajnom nastupu, predstavljajući Europu na Laver Cupu u Londonu, igrati samo u konkurenciji parova, a ne i u pojedinačnoj konkurenciji.

Legendarni 41-godišnji švicarski tenisač je u razgovoru za švicarske medije otkrio da je izbornika europske momčadi Bjorna Borga zamolio da ga prijavi samo za mečeve parova u obračunu reprezentacija Europe i Svijeta koji će biti održan od petka do nedjelje u londonskoj O2 Areni.

- Bilo je jasno da ne mogu igrati pojedinačne mečeve - rekao je Federer, dodajući da je to bio razlog zašto nije bio u mogućnosti karijeru završiti nastupom na domaćem ATP turniru u Baselu sljedeći mjesec.

Tako će njegov posljednji meč u pojedinačnoj konkurenciji ostati četvrtfinalni poraz od Poljaka Huberta Hurkacza na prošlogodišnjem izdanju Wimbledona, turnira na kojem je osvojio osam od svojih 20 Grand Slam naslova. Federer je u karijeri odigrao 1526 pojdinačnih mečeva na razini ATP Toura, na Grand Slam turnirima te u Davis Cupu i na olimpijskim igrama, a ostvario je 1251 pobjedu uz 275 poraza.

- S obzirom na format Laver Cupa, vjerujem da mogu odigrati parove u petak. Pitao sam Bjorna Borga slaže li se s tim. Odgovorio mi je da će biti poput sna vidjeti me još jednom na teniskom terenu. Pokušat ću - rekao je Federer te dodao da "vjerojatno nikada neće otkriti prirodu ozljede koljena" koja ga je prisilila na odlazak u igračku mirovinu, jer je to "njegova privatna stvar".

Švicarac je otkrio da je u ponedjeljak i utorak trenirao sa Stefanosom Tsitsipasom te da je bio "ugodno iznenađen razinom svoje igre".

