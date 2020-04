Laljak me razočarao, nije mi dao otkaz! Pošteno sam odradio svoj posao

Nije Željko Petrović očekivao da će se na ovakav način rastati s Interom. Rasplet situacije s koronavirusom nitko nije mogao predvidjeti. Ovaj crnogorski trener na prvu je pobrao simpatije nogometnih djelatnika, medija i sportske javnosti. Neposredne komunikacije i ljudskih manira odmah se svidio. Kao takvom, logično je da ga je smetao način na koji se, preko medija, s njim oprostio Branko Laljak ustvrdivši da je zaprešićki klub s Petrovićem raskinuo nezadovoljan sportskim rezultatom.

- Totalna je neistina da sam dobio otkaz. Ne razumijem zašto je do ovoga došlo. Ne mogu shvatiti poantu njegove komunikacije. Laljak me nije zvao, niti sam se s njim čuo na tu temu. Svoj posao sam korektno odradio. Niti jedan negativan komentar nisam dao o klubu, niti o Laljku. Moguće se našao uvrijeđenim zbog jednog novinskog naslova o rasulu, ali to nisu bile moje riječi. Ja sam u klub došao s ljudima s kojima sada odlazim. S kim sam došao, s tim ću, normalno, otići. To je jedini ispravan način razmišljanja. Pa oni su me doveli u klub i sada objasnili da zbog krize odlaze iz kluba. Žao mi je igrača, njima nije lako. Stalno sam i u kontaktu s igračima, stimulirao sam ih da rade i pratio njihov rad. To što su me skoro svi igrači nazvali dovoljno govori o tome kakav sam odnos imao s njima. I sinoć smo im poslali što da rade - ističe Petrović koji nam se javio iz Nizozemske:

- Ovdje inače živim s obitelji. Iz Zagreba sam otišao dan-dva prije potresa, iako nisam želio, ali Laljak je rekao da je najbolje da i ja i igrači iz inozemstva odemo jer će biti teška situacija. Međutim, i dalje ne mogu vjerovati da je Laljak tako rekao za razlog mog odlaska, užasno sam razočaran njim. Da me tražio da podnesem ostavku i to bih učinio za dobrobit kluba, ne vidim problem...

Pouzdani izvori u klubu kažu da je situacija daleko od blistave. Poznato je da klub igračima duguje plaće, a oni su opet, na nagovor trenera Petrovića, ipak potpisali izjavu da nema dugovanja. Bio je to jedan od uvjeta da klub iz Zaprešića uopće može podnijeti zahtjev za licenciranje, odnosno nastaviti natjecanje u Prvoj HNL.

O Petrovićevom dobrom odnosu s igračima dovoljno svjedoči i izjava Igora Postonjskog:

- Situacija je koma, ostao sam šokiran kad me šef u četvrtak nazvao i kazao mi da više neće biti trener. Inter vjerojatno nikad više neće na klupi imati takvog stručnjaka. Petrović je prije svega sjajna osoba, a o trenereskim kvalitetama ne treba trošiti riječi, radi se o vrhunskom stručnjaku. S njim je u momčadi vladalo sjajno ozračje, a treninzi su bili izvrsni.

