Kylian Mbappe potezom usred utakmice razjario navijače: 'Izdajico, sreća pa te još kratko moramo trpiti'

Kada je u ljeto 2022. godine šokirao sve i "potrgao" već pripremljen ugovor koji ga je čekao u Madridu, mnogi su se pitali kako li je samo PSG-u uspjelo na još dvije godine zadržati Kyliana Mbappea. Nije trebalo proći dugo da svijet sazna na što su to točno pristali bogati Arapi. Za dvije godine, Mbappeu su po sezoni dali 70 milijuna eura godišnje plaće u osnovici plus još otprilike toliko kroz raznorazne bonuse, lojalnosti, igračkih karakteristika, itd. Dati nekome 150 milijuna godišnje samo za plaću, dakle 300 milijuna u trajanju ugovora nije mali novac, čak niti za Nassera Al-Khelaifija i njegovu parišku priču.

Mbappe je s 23 godine odbio madridski Real koji mu je već bio pripremao grandiozan doček, jednak onome kakav su godinu ranije čelnici Paris SG-a priredili Leu Messiju. Nadali su se u Parizu s njima dvojicom uz Neymara osvojiti Ligu prvaka, ali nije im to pošlo za rukom. Mbappe je na terenu davao dosta, mnogi su mu zamjerali da i ne daje ono najviše od sebe, iako su mu brojke ove sezone pomalo nestvarne.

U prvenstvu je u 21 nastupu zabio 21 pogodak i daleko je najbolji strijelac lige. U svim natjecanjima također drži isti ritam. Dao je 32 gola u jednakom broju nastupa. PSG je uvjerljivo vodeći u Ligue 1, iako je ovoga petka remizirao na gostovanju kod Monaca, kluba iz kojeg je Mbappe i prešao na Park Prinčeva. No, ovoga petka ga je trener Luis Enrique odlučio postaviti u prvih 11, ali i ostaviti u svlačionici već na poluvremenu. Očito je da se nije radilo o ozljedi, jer Mbappe je ulovljen okom kamere u tunelu stadiona u Monte Carlu kako razgovara mobitelom. Navijači PSG-a bili su ljuti jer se Mbappe očito odlučio zabavljati, umjesto da podržava momčad pored terena.

Kylian Mbappe was subbed off at half-time and this was him minutes later... On the phone to Florentino Perez...? 👀 pic.twitter.com/cAURkfgGd9

Na društvenim mrežama odmah se počelo širiti sve i svašta...

"Izdajica. Sreća pa ga moramo trpiti još samo kratko vrijeme! Sigurno ga već zove Florentino Perez, možda i dogovaraju koliko će mu bonusa morati dati", pišu nezadovoljni navijači PSG-a.

I sam Luis Enrique je nakon utakmice prokomentirao zašto ga je zamijenio:

"Prije ili kasnije on neće igrati više za naš klub. S time se moramo pomiriti. Na to se moramo naviknuti, a ja pokušavam naći najbolju formilu. Radim ono za što mislim da je najbolje za momčad, to je bila moja odluka",

🎙️ Luis Enrique on subbing Kylian Mbappé at half time:



“Sooner or later he won’t play with us anymore. We have to get used to that. I'm trying to find the best formula.



I do what I consider to be best for the team. It's my decision.” pic.twitter.com/zqIfE4i2Tu