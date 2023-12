Kustić o katastrofalnom terenu u HNL-u: Trebali su ga održavati, odgovornost je njihova

Najvažniji je podatak sa zasjedanja Skupštine HNS-a održanoga u hotelu Westin da u drugoj polovini sljedeće godine počinje izgradnja kampa HNS-a u Velikoj Gorici.

HNS je na svojim stranicama objavio kako je kao najbolje rješenje za realizaciju projekta odabran arhitektonski ured Gradit d.o.o. Projekt kampa Hrvatskog nogometnog saveza u Velikoj Gorici u prvoj fazi podrazumijeva izgradnju upravne zgrade, stadiona kapaciteta 1500 sjedećih mjesta, tri nogometna terena i skladišta. U drugoj je fazi u planu izgradnja četvrtog nogometnog terena, medicinskog centra i sportske dvorane.

Dalić ima ugovor do 2026.

– Naš je strateški cilj izgradnja nogometnog kampa, pri čemu zahvaljujem svim članovima Izvršnog odbora na potpori, kao i najbližim suradnicima. Drago mi je da smo krenuli konkretno u tu priču, potpisali ugovor s Vladom o zemljištu. Odabrali smo idejno rješenje i krećemo sad u izradu glavnog projekta, a potom po građevinsku dozvolu. Rekao sam da se nećemo hvaliti kamenom temeljcem, već konkretnim koracima. Bit će to dom hrvatskog nogometa, s upravnom zgradom Saveza gdje bismo svi bili na jednom mjestu, a tamo će biti i odgovarajući stadion te četiri nogometna terena – istaknuo je Kustić.

Prema njegovoj najavi, građevinska dozvola trebala bi biti izdana najkasnije do svibnja 2024. godine, a nakon toga ubrzo bi počela gradnja. Na novinarsko pitanje – bi li gradnja trebala biti gotova do sredine 2026. godine, Kustić je odgovorio: ‘Ako Bog da – i prije.’

Kustiću je na konferenciji za medije bilo postavljeno i pitanje o statusu izbornika Zlatka Dalića, koji je najavio mogućnost odlaska iz reprezentacije nakon Eura: tko će Hrvatsku voditi nakon Eura, u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026.?

– Koliko znam, Zlatko Dalić ima važeći ugovor do 2026. godine. Mi smo razgovarali i meni nije rekao da će otići s mjesta izbornika. Vjerujem da bi mu treće svjetsko prvenstvo bio još jedan veliki izazov – kazao je Kustić.

Inače, Zlatko Dalić, kao i ostali izbornici, nazočio je Skupštini HNS-a. Među ostalim, svjedočio je i videoprojekciji filma o postignućima hrvatskog nogometa u 2023. godini, a ona su – osobito kad je u pitanju A reprezentacija – bili impresivni. Podsjetimo, Dalićeva je Hrvatska u lipnju osvojila drugo mjesto u Ligi nacija, a u studenome prokrčila put na 13. veliko natjecanje, Europsko prvenstvo u Njemačkoj.

Kako gledate na loše stanje pojedinih prvoligaških travnjaka, na primjer onoga u Koprivnici, bilo je pitanje za Kustića.

– Kada je Koprivnica dobila teren s hibridnom travom, tada su NK Slaven Belupo i lokalna zajednica preuzeli obvezu njegova održavanja. Dakle, ovo je pitanje za njih; zašto ga nisu održavali ili zašto ga nisu odgovarajuće održavali – odgovorio je Kustić, koji je u 2023. godini otvorio osam terena s umjetnom travom širom Hrvatske.

Prethodno je u svome govoru skupštinarima istaknuo najvažnije uspjehe Saveza.

– Što reći o našim rezultatima? Čak 13 od 15 plasmana na velika natjecanja dovoljno govori. To su ključni uspjesi za naš nogomet. Zahvaljujem i našoj Vladi i predsjedniku Vlade Andreju Plenkovića na podršci koju daju nogometu i posebno projektu kampa HNS-a. Hvala našem izborniku Daliću i stožeru, jasno i igračima koji su najzaslužniji za takav uspjeh, ali i svim ljudima iz sjene koji se ne vide, a rade jako puno – svi ste naš ponos. Vidjeli ste ždrijeb za Euro 2024., kažu da je to ‘skupina smrti’, što ona i jest, ali vidim to kao veliki izazov jer mislim da smo najbolji kad je najteže i kad su protivnici najbolji. Vjerujem u izbornika i naše igrače, kad smo zdravi i pravi, onda možemo napraviti dobar rezultat. U Savezu ćemo učiniti sve da reprezentacija ima maksimalnu podršku – kazao je među ostalim Kustić.

Posebni gosti Skupštine HNS-a bili su predstavnici Fife i Uefe, Azerbajdžanac Elkan Mamadov i Slovak Jozef Kliment, inače savjetnik za nacionalne saveze u Uefi.

U Hrvatskoj dobili dobre savjete

– Dok sam bio glavni tajnik Slovačkog nogometnog saveza, naš tehnički direktor tražio je da organiziramo posjet HNS-u kako bismo naučili kako se stvara takav uspjeh. I nakon toga, tri puta zaredom plasirali smo se na europsko prvenstvo, što znači da smo ovdje dobili dobre savjete i stoga zaista možete biti uzor mnogim savezima – kazao je Kliment i dodao:

– Volio bih spomenuti i odlazak Miroslava Blaževića, jer je bio jedan od velikih trenera svjetskog nogometa. Njegova ostavština mnogo je veća od medalja i trofeja koje je osvojio.

Na Skupštini su dodijeljeni Trofeji podmlatka istaknutim djelatnicima, Ivanu Šutalu iz Osijeka, Mladenu Vlahoviću iz Samobora, Zlatku Nakiću iz Šibenika i Ljubomiru Španjolu iz Rijeke. U njihovo se ime skupu u emotivnom nastupu obratio Vlahović, apelirajući da se ‘djecu odmakne od zla mobitela i ostalih ekrana te što više potakne na bavljenje sportom’.