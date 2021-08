Krznar o Dalićevom nepozivanju Petkovića: Morat će raditi na tome, svjestan je toga

Dinamo posljednjih nekoliko dana uistinu nema sreće jer nakon teških 0:3 protiv Sheriffa u Tiraspolu, ozlijedila se praktički kompletna posljednja linija, što treneru Damiru Krznaru ne olakšava ionako tešku situaciju.

Upravo zato se priprema transfer, pojačanje bez kojeg nastavak sezone ne bi zasigurno mogao zadovoljiti apetite ljudi u klubu, ali i navijača. Da financijski to ne bude preteško, "pobrinut" će se transfer Lovre Majera u Rennes za 12 milijuna eura, uz mogućnost dobivanja dodatna tri milijuna eura kroz bonuse.

Zbog cijele situacije, kao "krpanje" u prvim trenucima, Francois Moubandje morao je biti stoper umjesto ozlijeđenog Dine Perića. Nije se proslavio, blago rečeno.

- Ako ćemo ga suditi po izvedbi u Tiraspolu, onda ni on ni nitko tko je igrao u toj utakmici nije za Dinamo. Uklopio se u sivilo. On je u zahtjevnoj turskoj ligi odigrao 39 utakmica na vrlo dobroj razini, moram se ponašati odgovorno prema klubu, a i klub prema svojoj imovini. Bilo bi za neozbiljno prekrižiti, potvrdio se u Turskoj i to treba respektirati. Zavrijedio je da stanemo iza njega, treba mu dati kredita - rekao je za Sportske novosti Damir Krznar.

Marina Leovca označio je trećim ili četvrtim lijevim bekom koji je u tranziciji između prve i druge momčadi te će, "ne daj Bože da se ukaže potreba", biti u sastavu. A onda je na red došla najzanimljivija tema - Bruno Petković i njegov status u reprezentaciji. Ili, izostanak statusa...

Foto: Josip Regovic/PIXSELL 20.07.2021., stadion Maksimir, Zagreb - Prva utakmica 2. pretkola UEFA Lige prvaka, GNK Dinamo - Omonoia. Damir Krznar, Bruno Petkovic.Photo: Josip Regovic/PIXSELL

- Za mene je to iznenađenje. Bruno je pokazao prošle sezone da je prvi centarfor Dinama, isto tako i u reprezentaciji. Želim razbiti famu o njemu i broju postignutih golova. On nije klasični centarfor, ali smo jako dobro iskoristili tu njegovu manu, on je špica koja izvlači protivničke stopere, ulazi u igru, rasterećuje strane - tvrdi trener Dinama i dodaje:

- Drugi poentiraju na račun Petkovića. Da ne bude zabune, ni mi nismo zadovoljni s njegovim pozicioniranjem u šesnaestercu. On mora raditi na tome i svjestan je toga. Napreduje, ali relativno sporo. Morat će to promijeniti kad-tad ako želi biti ozbiljan igrač.

>>> Bruno Petković iza sebe ima zanimljivu karijeru