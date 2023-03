Košarkaši Splita svladali Mornar, Dominik Mavra predvodio domaćina s 20 koševa

Košarkaši Splita u susretu su 22. kola regionalne ABA lige kao domaćini svladali Mornar iz Bara sa 91-80 (28-28, 25-14, 20-18, 18-20). Dominik Mavra je sa 20 koševa i 11 asistencija predvodio Split, Shannon Shorter i Tyrell Nelson su dodali po 15, dok je Marko Pecarski sa 18 ubačaja bio prvo ime Mornara.

Splićani su mirno kontrolirali događanja na terenu sve otkako su u prvoj minuti druge četvrtine serijom 8-0 ostvarili prednost 36-28 pa do 35. minute kada su se goti iz Bara približili na 81-76. No, da se ne bi otišlo u neizvjednu završnicu pobrinuo se Shorter koji je s dva uzastopna koša odveo domaće do prednosti 85-76 dvije i pol minute prije kraja.

Split je ovom pobjedom stigao do omjera pobjeda i poraza 9-13, dok je Mornar pao na 7-14.