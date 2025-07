Konačno je uspjela: Čudesna Poljakinja uspjela je ostvariti nezamislivo, iza nje je i kontroverzni trenutak

Od skromnih početaka u Varšavi, preko senzacionalnog proboja na Roland Garrosu, Iga Swiatek postala je jedna od najboljih tenisačica današnjice. Put joj je bio pun uspona, rekorda i pobjeda, ali nekako je uvijek isticala da joj nešto nedostaje - pobjeda na Wimbledonu. Imala je već pobjede na Grand Slam turnirima, a prekjučer je ostvarila san koji joj je dugo izmicao, trijumfalno podigavši trofej na svetoj travi Wimbledona nakon pobjede nad Amandom Anisimovom. Tim je činom postala prva Poljakinja u povijesti kojoj je to uspjelo. Ova pobjeda nije bila samo još jedan trofej u njezinoj vitrini, već potvrda statusa apsolutne vladarice svjetskog tenisa, sportašice koja kad je u formi apsolurtno dominira tenskim terenima. Njezin put do vrha, međutim, bio je sve samo ne jednostavan. Priča o Igi Swiatek priča je o nevjerojatnoj predanosti koja je započela u sportskoj obitelji u Varšavi, gdje je ona rođena 31. svibnja 2001. Njezin otac Tomasz Swiatek, i sam olimpijac koji je predstavljao Poljsku u veslanju na Olimpijskim igrama u Seulu 1988., usadio je njoj i njezinoj starijoj sestri Agati ljubav prema sportu i disciplinu potrebnu za uspjeh. Dok je Agata, koja se također neko vrijeme bavila tenisom, na kraju odabrala karijeru stomatologinje, Iga je od malih nogu pokazivala da je rođena za velike stvari na teniskom terenu. Njezin talent bio je očit, a rezultati su to brzo i potvrdili.

Već prije svoje punoljetnosti, Swiatek je harala juniorskom scenom, ostavljajući iza sebe trag buduće šampionke. Godina 2018. bila je posebno plodonosna: osvojila je juniorski naslov u parovima na Roland Garrosu, pojedinačnu titulu na Wimbledonu te zlatnu medalju u parovima na Olimpijskim igrama mladih u Buenos Airesu. Bio je to jasan nagovještaj onoga što slijedi, no malo tko je mogao predvidjeti brzinu kojom će se mlada Poljakinja vinuti u sam vrh profesionalnog tenisa. Svoj prvi profesionalni turnir osvojila je još 2016. u Stockholmu, no trenutak koji je promijenio sve dogodio se 2020. na pariškoj zemlji. Tada 19-godišnja Swiatek, rangirana kao 54. igračica svijeta, stigla je na Roland Garros i šokirala teniski svijet. U dva tjedna čiste teniske magije pomela je konkurenciju ne izgubivši ni jedan set, postavši prva osoba iz Poljske s Grand Slam naslovom u pojedinačnoj konkurenciji i najniže rangirana osvajačica French Opena još od 1975. Njezina pobjeda odjeknula je diljem svijeta, a u domovini je dočekana kao nacionalna heroina, što je potvrđeno i dodjelom Zlatnog križa za zasluge, visokog poljskog državnog odlikovanja.

Taj trijumf nije bio slučajan bljesak, već početak jedne od najdominantnijih era u modernom tenisu. Swiatek je nastavila nizati uspjehe, osvojivši Roland Garros ukupno četiri puta te U.S. Open jednom, potvrđujući svoju svestranost na različitim podlogama. Godine 2021. osvojila je titule na Adelaide Internationalu i Italian Openu, čime je ušla među 15 najboljih igračica svijeta, a debitirala je i na Olimpijskim igrama u Tokiju. Prva polovina 2022. bila je poglavlje za sebe – ostvarila je nevjerojatan niz od 37 uzastopnih pobjeda, najdulji u 21. stoljeću, tijekom kojeg je osvojila prestižne turnire u Dohi, Indian Wellsu, Miamiju, Stuttgartu i Rimu.

Ipak, ni njezina karijera nije bila pošteđena kontroverzi koje su bacile sjenu na njezin inače besprijekoran put. Prošle je godine postala druga vrhunska tenisačica koja je bila pozitivna na zabranjenu tvar, zbog čega joj je Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) izrekla jednomjesečnu suspenziju. Iako je kazna bila kratka, a okolnosti nikada nisu u potpunosti razjašnjene javnosti, taj je incident bio podsjetnik na pritiske i iskušenja s kojima se suočavaju vrhunski sportaši. No kao i uvijek, Swiatek je na izazov odgovorila na terenu, vrativši se još odlučnija da dokaže svoju vrijednost, što je kulminiralo povijesnim trijumfom na Wimbledonu 2025. Njezin uspjeh na terenu pratio je i onaj financijski, pa se njezino procijenjeno bogatstvo danas penje na 24 milijuna dolara, zahvaljujući bogatim nagradnim fondovima i unosnim sponzorskim ugovorima s globalnim brendovima kao što su Asics, Rolex, Red Bull i Technifibre.