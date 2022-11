Konačan kraj? Ten Hag: Ronalda više ne želim u ekipi

Hoće li United reći konačno zbogom Cristianu Ronaldu? Nakon što je Portugalac u 'izdajničkom' intervjuu Piersu Morganu kritizirao klub i trenera Erika Ten Haga, možda je odigrao posljednje minute za Crvene vragove.

Naime, Nizozemac je odlučio kako 37-godišnjaka više ne želi u momčadi, javlja ESPN.

- Manchester United me izdao, napravili su crnu ovcu od mene. Nemam poštovanja za Erika ten Haga jer ni on nema za mene - rekao je Ronaldo u intervjuu koji je snažno odjeknuo nogometnim svijetom, rekao je Ronaldo pa dodao:

- Ljudi moraju znati istinu. United me htio potjerati. Ne samo trener, nego i ljudi oko kluba. Osjećao sam se izdano. Neki ljudi me nisu htjeli u Manchester Unitedu, ne samo ove sezone, nego i prošle.

Ten Hag je u ponedjeljak održao sastanak s dopredsjednikom kluba Joelom Glazerom, izvršnim direktorom Richardom Arnoldom i nogometnim direktorom Johnom Murtoughom, upravo na temu Ronaldova intervjua.

Kapetan Portugala prethodno je u listopadu s tribine morao gledati utakmicu Uniteda protiv Chelseaja, nakon što je u susretu s Tottenhamom stadion napustio prije kraja utakmice.

