Komplet medalja za hrvatske gimnastičare: U osijeku uzeli zlato, srebro i broncu

Tri od tri. To je učinak hrvatskih gimnastičara i gimnastičarke na Svjetskom kupu koji je završio u Osijeku. Naši vježbači osvojili su komplet medalja - zlato, srebro i broncu. Računajući prvi dan ukupno smo osvojili šest medalja. Jedinu zlatnu osvojio je Osječanin Aurel Benović u finalu preskoka.

Nemam riječi za Tanga

- Jako sam zadovoljan kako sam odradio oba skoka. Prvi skok "Dragulescu" samo sam dva puta napravio na treningu na tvrdi doskok i dva puta na mekane strunjače u jamu. Sada sam odlučio raditi ga zato što sam ga morao probati prije Europskog prvenstva u Riminiju. Ne mogu na EP-u prvi put pokušavati tako težak skok. Riskiranje je upalilo, iako smo i trener Vladimir Mađarević i ja malo drhtali. To je jako opasan skok, ali sjajna publika mi je dala krila da uspijem danas. Bili su nevjerojatni. Drugi skok sam u odnosu na kvalifikacije pojačao s 5.2 na 5.6, prvi put sam ga radio na natjecanju i ispostavilo se da je to bila jako dobra ideja i rezultiralo je zlatom. Tko zna, možda mi sada preskok postane glavna disciplina, a ne parter. Razgovarao sam prije natjecanja s našom psihologinjom Renatom Barić. Otkrila mi je neke tajne kako se mogu smiriti prije ovog finala. Pokušao sam nešto od toga primijeniti i eto, pomoglo mi je - istaknuo je Aurel Benović koji je do sada na svjetskim kupovima osvojio devet medalja, ali prvu na preskoku.

VIDEO Tin Srbić sjajnim nastupom došao do srebrne medalje na preči

Tin Srbić bio ej drugi na preči. Imao je prejaku konkurenciju u Tangu iz Kineskog Tajpeha koji je nakon kvalifikacija još jednom odradio izrazito tešku vježbu i dobio ocjenu dostojnu zlata na olimpijskim igrama (15.350).

- Sretan sam i ponosan na način na koji sam nastupio. Imao sam nekih problema s tehničke strane u elementima u vježbi i nisam mogao nastupati onako kako sam htio. Rekao sam i sebi i treneru Lucijanu 'ideš onako kako inače nastupaš, na glavu i agresivno'. Taj početak vježbe me jako digao. Napravio sam jedan od najboljih početaka ikada. Jako visoko sam letio, osjetio sam da je to možda malo i previše i da moram malo usporiti. Napravio sam tek jednu malu pogrešku pa je zato startna ocjena bila 6.1, a ne 6.3 - rekao je Tin i dodao:

- Nemam riječi za Tanga. Iznenadio me jer je on ove godine morao ići na Svjetske kupove da bi se uopće plasirao u Pariz. Već se 6-7 godina natječemo u istoj konkurenciji i bio je jedan od onih gimnastičara koji nije konstantan, koji nije mogao povezati kvalifikacije i finale jednako dobru vježbu. Nekako nisi računao da će biti sposoban ove godine podići se na tu razinu. Još je pojačao vježbu i ustabilio je. Mogu mu se samo nakloniti, nevjerojatan je. S nevjerojatnom lakoćom izvodi jednu od najtežih vježbi na svijetu. To je samo dodatan motiv za mene da pokušam biti još bolji, da ga stignem i u početnoj ocjeni od 6.5, što sigurno budem, a da ga onda pokušam stići i u izvedbi. Progurao se u jednog od najvećih favorita na Olimpijskim igrama - rekao je Tin.

Nisam pala s grede...

Tina Zelčić je bila treća na gredi, s ocjenom 13.000 koju nikada nije dobila u karijeri.

- Odradila sam super vježbu. Vježbu života. Prvi put sam dobila tako visoku ocjenu i eto, rezultiralo je broncom. U kvalifikacijama mi se dogodio pad, ušla sam u finale kao posljednja, osma, ali kad tad se mora dogoditi pad s grede. Jednostavno, greda je široka 10 centimetara, ne mogu ja uvijek odvježbati bez problema. Uspjela sam se progurati u finale, a onda sam danas išla na sve ili ništa - rekla je Tina.

