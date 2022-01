Koliko je velik naš kapetan: Ovu privilegiju Real je napravio Modriću i još samo jednome igraču

U svim onim internetskim grafičkim prikazima igrača kojima na ljeto ove godine istječe ugovor u klubovima jedan od najistaknutijih bio je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić, no nakon izvještaja iznimno dobro upućenih španjolskih i svjetskih stručnjaka za transfere i ugovore možete zanemariti Modrićevo mjesto na svim tim grafikama. Jedan od najboljih veznjaka u povijesti Real Madrida sigurno će potpisati produljenje ugovora do ljeta 2023., samo je pitanje vremena kad će taj dogovor njega i kluba postati služben.

Ancelotti: Nema sumnje

– Modrić će sigurno potpisati novi ugovor s Realom, u to nema sumnje – izjavio je na Novu godinu njegov trener Carlo Ancelotti, koji je našeg veznjaka vodio u Realu u dva različita navrata.

Kao što već dobro znamo, Real Madrid već godinama ima praksu da se igračima starijima od 30 godina ugovori produljuju maksimalno na godinu dana, a takav će slučaj biti i s Modrićem. Međutim, Modrićev slučaj ipak se u jednom pogledu razlikuje od svih ostalih. Novinar španjolskog AS-a Edu Cornago istaknuo je da je Modrić rekao upravi kluba da je spreman na smanjenje plaće za deset posto, koje je također već postalo tradicionalno kod starijih igrača u kraljevskom klubu. No Cornago isto tako ističe da je Modrić svojim ponašanjem, požrtvovnošću i spremnošću na manji ugovor oduševio sve u klubu pa je uprava odlučila da mu neće smanjivati plaću. Tako bi Luka i u novoj sezoni trebao zaraditi 9,6 milijuna eura, čime bi i dalje bio uvjerljivo najplaćeniji hrvatski nogometaš, što je potpuno logično i očekivano. Možda vam se na prvu ovo i ne čini kao posebna situacija, ali kad uzmete u obzir da je iz kluba doslovno otjeran kapetan Sergio Ramos zato što mu se nije svidio taj princip produljivanja ugovora na samo godinu dana i sa smanjenjem plaće, odnosno čak ni Ramos nije dobio "poseban tretman", jedina dva igrača za koje se napravila iznimka su Modrić te trenutačni kapetan Reala Karim Benzema (34).

Osim primjerenog ponašanja i poniznosti, razlog takvoj odluci sigurno su i fantastične igre koje Modrić pruža s 36 godina na leđima. U Realu se nikad u povijesti kluba nije dogodilo da igrač s toliko godina može opstati na najvišoj razini, pogotovo u veznom redu, a to se, zapravo, rijetko kad dogodilo kad bacimo pogled na cjelokupnu povijest najviše razine profesionalnog nogometa, bez obzira na to o kojem klubu se radilo. Prije četiri godine, kad je osvojio Zlatnu loptu, naveliko i naširoko procjenjivalo se da je to bila posljednja vrhunska Lukina godina, a nakon četiri godine svi oni koji su to procjenjivali sad ne mogu ništa drugo nego šutjeti i nakloniti se čovjeku koji s 36 godina na terenu izgleda kao da u najmanju ruku ima 25.

Čisto da vam približimo koliko se Luku veliča u Španjolskoj, tamošnji mediji i nogometni stručnjaci ističu da "njegovu desnicu treba proglasiti svjetskom baštinom", da se "ne sjećaju kad je neki vezni igrač toliko kontinuirano dominirao svjetskim nogometom" te da "Real treba dati Modriću što god poželi, jer je bez njega to barem za dvije klase slabija momčad". Iako je i u svojoj Hrvatskoj Modrić zasluženo dobio iznimno visok status, taj je status u španjolskoj vrlo vjerojatno još i veći, budući da doslovno svaki dan glavni španjolski mediji pršte od hvalospjeva omalenom dirigentu igre Real Madrida i hrvatske reprezentacije.

U Realu i do 38. godine?

Kako zasad stvari stoje, Modrića ćemo u dresu Reala gledati gotovo do njegova 38. rođendana. Rijetko tko je to mogao predvidjeti kad je 2012. kao 26-godišnjak došao iz Tottenhama i prvi put obukao bijeli dres.