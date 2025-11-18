Koga će Dalić voditi na SP? Trojica od ovih šest sjajnih vatrenih će izvisiti i neće putovati

Nakon utakmica s Farskim Otocima (3:1) i Crnom Gorom (3:2), u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji neočekivano je nastupio novi poredak. Izbornik bi takvo stanje stvari nazvao "zaoštravanjem konkurencije", a pravo i objektivno stanje glasi: neki dojučerašnji reprezentativci izgubili su pozicije, a neki već pomalo zaboravljeni odjednom dospjeli u prvi plan.

Evo, na primjer, da se danas radi lista igrača za Svjetsko prvenstvo – pod uvjetom da su svi zdravi – na njoj bi sigurno bili Vlašić i Musa, dok bi se Luka Sučić i Martin Baturina, koji su sudjelovali na Euru 2024., vjerojatno teško ukrcali na taj let. Njihove šanse u ovom trenutku nisu osobite i pred njima je pola godine mukotrpnog dokazivanja. Ne Daliću, nego svojim klupskim trenerima.

Ovo je zapravo priča o šestorici dokazano vrsnih hrvatskih nogometaša, koji spletom različitih okolnosti Svjetsko prvenstvo 2026. nekako tek naziru kroz gustu maglu. Od njih šestorice, lako je moguće kako trojica neće biti na popisu – što bi, u svakom pojedinačnom slučaju, bilo svojevrsno iznenađenje.

Hipotetski, među igračima koji zbog svojih klupskih statusa vise u vatrenima dvojica su 22-godišnjaka, Martin Baturina i Franjo Ivanović, za koje su prošloga ljeta bile plaćene odštete od čak četrdeset milijuna eura. No, tržišna vrijednost, pa čak ni ekstratalent (kakav posjeduju obojica) nikad kod Dalića nisu bili presudni, nego samo postojanost izvedbi i učinak u klubu. Isto se odnosi i na još dvojicu mladića iz dijaspore, Matanovića i Luku Sučića, čije karijere također trenutačno stoje "u leru".

Donosimo pregled učinka šestorice nogometaša u klupskim dresovima ove sezone u nacionalnim prvenstvima. Ta šestorica od ovog studenog ulaze u razdoblje dokazivanja da su dostojna reprezentacije.

Matanović dva gola

Igor Matanović (Freiburg, 22) u ovoj sezoni, uoči koje je doveden za 6,7 milijuna eura, još nije počeo nijednu utakmicu u njemačkom prvenstvu, ima osam nastupa, po utakmici igra 24 minute, postigao je dva pogotka, odnosno zabija svakih 98 minuta. Matanovićev trener je Nijemac Julian Schuster.

Lovro Majer (Wolfsburg, 27): osam nastupa, četiri puta u prvih 11, u prosjeku igra 43 minute po utakmici, jedan pogodak, jedna asistencija. Usporedba s prošlom sezonom nije referentna, budući da je veći njezin dio bio ozlijeđen, dok je u sezoni 2023./2024. imao čak 32 nastupa, u 25 navrata bio je u prvih 11, u prosjeku je igrao 66 minuta po utakmici. Trenutačni, privremeni trener vukova je Nijemac Daniel Bauer.

Martin Baturina (Como, 22): jednom u početnoj postavi, ukupno pet nastupa u Serie A, igra 27 minuta u prosjeku, bez pogotka, bez asistencije. Za usporedbu, Martin je u prošloj sezoni u Dinamu u SuperSport HNL-u počeo 31 utakmicu, u prosjeku je na terenu provodio 72 minute, postigao je četiri pogotka i imao 11 asistencija. Martinov zahtjevni trener je Španjolac Cesc Fàbregas.

Luka Sučić (Real Sociedad, 23): pet nastupa ove sezone, jednom u prvih 11, igra 26 minuta po utakmici, nula pogodaka, nula asistencija. Evo usporedbe: Luka je u prošloj sezoni počeo čak 21 utakmicu, u prosjeku je igrao 62 minute po utakmici, postigao jedan pogodak, imao dvije asistencije. Lukin trener je Španjolac Sergio Francisco.

Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad, 29): osam nastupa, u svih osam bio je u prvih 11, igrao je 87 minuta po utakmici, ali problem je što Duje u posljednje tri prvenstvene utakmice nije dobio ni minute – kao da ga se trener preko noći odrekao. Nekako se sličan scenarij odvijao i u prošloj sezoni, kada je Duje u Lyonu ispočetka bio standardan, pa onda odjednom izgubio poziciju te sezonu zaključio s manje od 50 posto nastupa.

Franjo Ivanović (Benfica, 22): devet nastupa u portugalskoj ligi, šest u početnoj postavi, 54 minute po utakmici, tri pogotka, zabija u prosjeku svakih 161 minutu, nula asistencija. Franjin trener je posrnuli José Mourinho – onaj koji Franju nije doveo u Benficu.

Smolčić igra odlično

Dakle, kako se stvari sada čine, Dalić ima 23 sigurna za Svjetsko prvenstvo, što znači da se otvorenima čine još tri mjesta, a uz spomenutu šestoricu – svakako u konkurenciju treba uključiti još jednog igrača kojega je Dalić koristio u kvalifikacijama, ali ne u studenom: naime, Ivan Smolčić standardan je u momčadi Coma, u prosjeku igra 66 minuta po utakmici i izvrsno se prilagodio taktičkim postavkama jednog od najcjenjenijih svjetskih mladih trenera Cesca Fàbregasa na poziciji desnog braniča.

Zanimljivost je kako Dalić u reprezentaciji na poziciji desnog beka koristi Stanišića i Jakića, a nijedan od njih u svom klubu ne igra na njoj; Stanišić je u Bayernu lijevi bek, a Jakić u Augsburgu defenzivni vezni, zatim stoper u dvije utakmice i tek u jednoj utakmici desni branič.

Ovo su 23 sigurna za SP nakon akcija u studenom, uključujući i one koji zbog ozljeda nisu bili u pogonu, ali su neupitni:

Vratari: Livaković, Kotarski, Ivušić

Obrana: Stanišić, Jakić, Šutalo, Erlić, Pongračić, Gvardiol, Vušković

Vezni red: Modrić, Kovačić, Moro, P. Sučić, Fruk, Mario Pašalić, Vlašić

Napad: Marco Pašalić, Oršić, Kramarić, Perišić, Budimir, Musa.