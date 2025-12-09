Klub potvrdio najgore moguće vijesti: Za hrvatskog reprezentativca sezona je gotova

Leon Grgić član je hrvatske reprezentacije do 21 godine i austrijskog Sturma iz Graza gdje se ove sezone prometnuo u prvog napadača kluba. Postigao je tri gola uz jednu asistenciju u 16 nastupa za klub. Nažalost, 19-godišnji napadač mora je prekinuti svoj nastup u lokalnom derbiju protiv Grazera prošlog vikenda već u 64. minuti.

Razlog tome je teška ozljeda nakon koje je morao biti iznesen s terena te je istog trenutka tražio zamjenu. Austrijski mediji pisali su kako se Grgiću lice iskrivilo od boli te se odmah počelo sumnjati na težu ozljedu. Potvrda crnih prognoza stigla je danas kada je Sturm objavio kako je Grgić pretrpio puknuće prednjeg križnog ligamenta.

- Nakon što je Leon Grgić u derbiju zbog bolova morao biti zamijenjen u 64. minuti, sada su se potvrdili strahovi: mladi napadač zadobio je tešku ozljedu koljena. Nakon pregleda potvrđeno je da je 19-godišnji Hrvat u utakmici protiv gradskog rivala doživio puknuće križnog ligamenta. Ovog će se tjedna podvrgnuti operaciji i sezona je za dijete našeg kluba završena - napisali su.

Leider haben sich die Befürchtungen bestätigt: Leon #Grgić zog sich im Derby eine schwere Knieverletzung zu. #sturmgrazhttps://t.co/Dm4IZZDv0f — SK Sturm Graz (@SKSturm) December 9, 2025

Grgić je do ovog ljeta nastupao za mlade selekcije Austrije prije nego se odlučio na promjenu državljanstva i prešao pod hrvatski stijeg. Za izabranike Ivice Olića postigao je već četiri pogotka u isto toliko nastupa.