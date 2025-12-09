Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
TEŠKA OZLJEDA

Klub potvrdio najgore moguće vijesti: Za hrvatskog reprezentativca sezona je gotova

Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
09.12.2025.
u 14:43

Grgić je do ovog ljeta nastupao za mlade selekcije Austrije prije nego se odlučio na promjenu državljanstva i prešao pod hrvatski stijeg

Leon Grgić član je hrvatske reprezentacije do 21 godine i austrijskog Sturma iz Graza gdje se ove sezone prometnuo u prvog napadača kluba. Postigao je tri gola uz jednu asistenciju u 16 nastupa za klub. Nažalost, 19-godišnji napadač mora je prekinuti svoj nastup u lokalnom derbiju protiv Grazera prošlog vikenda već u 64. minuti.

Razlog tome je teška ozljeda nakon koje je morao biti iznesen s terena te je istog trenutka tražio zamjenu. Austrijski mediji pisali su kako se Grgiću lice iskrivilo od boli te se odmah počelo sumnjati na težu ozljedu. Potvrda crnih prognoza stigla je danas kada je Sturm objavio kako je Grgić pretrpio puknuće prednjeg križnog ligamenta.

Doznajemo: Mamić želi dovesti Brunu Petkovića! Već je povukao prvi potez

- Nakon što je Leon Grgić u derbiju zbog bolova morao biti zamijenjen u 64. minuti, sada su se potvrdili strahovi: mladi napadač zadobio je tešku ozljedu koljena. Nakon pregleda potvrđeno je da je 19-godišnji Hrvat u utakmici protiv gradskog rivala doživio puknuće križnog ligamenta. Ovog će se tjedna podvrgnuti operaciji i sezona je za dijete našeg kluba završena - napisali su.

Grgić je do ovog ljeta nastupao za mlade selekcije Austrije prije nego se odlučio na promjenu državljanstva i prešao pod hrvatski stijeg. Za izabranike Ivice Olića postigao je već četiri pogotka u isto toliko nastupa.
Ključne riječi
Sturm Graz Hrvatska U-21 reprezentacija Leon Grgić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!