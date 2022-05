VIDEO Klopp za neuspjeh okrivio loš napad, Ancelotti nahvalio obranu: Jako smo se napatili

Real Madrid je u subotu navečer pobijedio u finalu Lige prvaka odigranom u Parizu.

"Jako smo se napatili ali nismo se predavali. Dobro smo upravljali utakmicom. Četvorica u posljednjoj liniji odigrala su jako dobro, protivnički igrači im nisu uspjeli gurniti loptu iza leđa. U drugom poluvremenu smo počeli bolje upravljati utakmicom kada je oslabio pritisak Liverpoola", izjavio je Ancelotti na konferenciji za medije.

Real Madrid je pobijedio pogotkom napadača Viniciusa Juniora iz 59. minute.

Foto: HRT Screenshot

"Real je imao jedan udarac na vrata i to je bio pogodak. Tako se pobjeđuje", rekao je Klopp dodavši da je Real Madrid opasan iz protunapada.

"Imali smo isti posjed lopte ali mi smo pucali na gol puno više. Njihov vratar je proglašen igračem utakmice, a to znači da se kod nas dogodilo nešto čudno kada nismo uspjeli zabiti", dodao je.

Foto: UEFA/Twitter

Realov čuvar mreže Thibaut Courtois obranio je nekoliko opasnih udaraca Liverpoolovih igrača.

"Nedostajala nam je kvaliteta u napadu. Radili smo čudne stvari. Uputili smo devet udaraca a oni jedan. I tu se nema što više za reći. Čestitam Real Madridu, zasluženo je pobijedio", izjavio je Klopp.

Liverpool prethodno niti u Engleskoj nije uspio osvojiti prvenstvo čiji je pehar završio u rukama Manchester Citija.

"Nismo osvojili dva natjecanja i to zbog malih detalja. Ponosan sam na igrače, tek će shvatiti što smo postigli", rekao je Klopp.

Foto: Liewig Christian/ABACA/ABACA Fans of Liverpool FC before the The UEFA Champions League final between Liverpool FC and Real Madrid at the Stade de France, Saint Denis, France, on May 28, 2022. Photo by Christian Liewig/ABACAPRESS.COM Photo: Liewig Christian/ABACA/ABACA

Ancelotti je, pak, napomenuo da je njegovoj momčadi u prilog išlo što su ih na početku sezone otpisivali.

"Pomoglo nam je to što od početka nitko nije mislio da bismo mogli osvojiti Ligu prvaka. No stvorili smo dobro ozračje u momčadi što je bio dodatak na veliku kvalitetu naših igrača", rekao je.

Real je prethodno osvojio španjolsko prvenstvo i Superkup.

"Bila je ovo nevjerojatna sezona. Nitko nije mislio da bismo mogli osvojiti tri natjecanja, pa čak niti ja koji sam veliki optimist", rekao je Ancelotti.

On se prije godinu dana bio vratio na klupu Reala s kojim je i 2014. godine osvojio pehar Lige prvaka.

Foto: Uefa

"Nisam bio očekivao poziv Reala.Bio sam nazvao klub zbog drugih stvari a oni su me upitali bih li se vratio. Nemoguće je reći 'ne' Real Madridu. Moj klub Everton nije bio zadovoljan time no nadam se da su večeras barem nešto zadovoljniji jer smo pobijedili njihovog (gradskog) rivala", zaključio je Ancelotti.

>> Pogledajte: Konferencija za medije Jurgena Kloppa:

>> Pogledajte: Konferencija za medije Carla Ancelottija:

>> Pogledajte: Emotivni Modrić nakon finala ekskluzivno za Večernji list: Nitko nije vjerovao u nas...osjećam se fenomenalno!