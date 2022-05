Čudesni Talijan uvjerljivo je najuspješniji trener Lige prvaka i svoje ere!

Talijanski nogometni stručnjak Carlo Ancelotti (62) postao je najuspješniji trener u povijesti Kupa i Lige prvaka sa četiri osvojene titule.

Ancelottiju je to bilo rekordno peto finale Lige prvaka i rekordni četvrti naslov.

Do sada su Ancelotti, Englez Bob Paisley i Francuz Zinedine Zidane imali po tri naslova, no Ancelotti se sada odvojio na vrhu.

Tri finala Lige prvaka izborio je s Milanom (2003, 2005, 2007), a dva s Real Madridom (2014, 2022). Pritom je s "Rossonerima" slavio dvaput (2003, 2007), baš kao i na klupi "Kraljevskog kluba" (2014, 2022).

Do ovoga finala uz Ancelottija najuspješniji treneri u povijesti Kupa i Lige bili su Englez Bob Paisley i Francuz Zinedine Zidane sa po tri naslova.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS Soccer Football - Champions League Final - Liverpool v Real Madrid - Stade de France, Saint-Denis near Paris, France - May 28, 2022 Real Madrid coach Carlo Ancelotti celebrates after winning the Champions League REUTERS/Kai Pfaffenbach Photo: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Paisley je to uspio na klupi Liverpoola (1977, 1978, 1981), a Zidaneu na klupi Real Madrida (2016, 2017, 2018).

Samo je pet trenera osvajalo europski naslov s dva različita kluba - Ancelotti (Real Madrid, Milan), Ernst Happel (Feyenoord, HSV), Ottmar Hitzfeld (Borussia Dortmund, Bayern Munchen), Jose Mourinho (Porto, Inter), te Jupp Heynckes (Real Madrid, Bayern Munich).

Sedmorica su osvajala europski tron i kao igrač i kao trener - Miguel Munoz, Giovanni Trapattoni, Johan Cruyff, Carlo Ancelotti, Frank Rijkaard, Pep Guardiola i Zinedine Zidane.

Najuspješniji su talijanski treneri s ukupno 12 naslova, dok Španjolci i Nijemci nakon večerašnjeg ogleda imaju po 10.

Zanimljivo, 62-godišnji Talijan je prije nekoliko dana postao prvi trener koji je osvojio naslove prvaka u svim ligama petice. Ove sezone to mu je uspjelo na klupi Real Madrida, u Francuskoj je osvojio prvenstvo kao trener PSG-a, u Njemačkoj je do krune predvodio Bayern, u Engleskoj Chelsea, a u domovini Milan.

