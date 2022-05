Klopp: Naravno da je Liverpoolu zanimljiv Mbappe, ali...

Liverpool je svjestan kvaliteta koje posjeduje Kylian Mbappe, ali neće biti uvučen u licitiranje kako bi doveo ponajboljeg svjetskog napadača, izjavio je Juergen Klopp.

Mbappeu krajem lipnja istječe ugovor s Paris Saint-Germainom, a još prošlo ljeto je bio aktualan njegov transfer u Real Madrid koji na kraju nije realiziran. Čelnici španjolskog prvaka uvjereni su da će Mbappe u sljedeća dva tjedna obznaniti svoju odluku s kim će potpisati novi ugovor te da će od srpnja nositi dres "kraljevskog kluba" u koji bi došao kao slobodan igrač.

Francuski napadač je u prošloj sezoni za PSG postigao 36 pogodaka u 45 utakmica. Takvog igrača, koji uz to ima i samo 23 godine, svaka bi momčad željela imati u svojoj svlačionici. Ni Liverpool nije iznimka, iako Juergen Klopp nije želio potvrditi da je bilo kontakta između kluba i francuskog reprezentativca.

"Naravno da smo zainteresirani za Kyliana. Nismo slijepi. Ali nemam ništa više o tome reći", rekao je Klopp te dodao:

"Naravno da nam se sviđa. Ako ti se ne sviđa, onda se trebaš zapitati što je s tobom. No, mi ne možemo sudjelovati u borbi za njega. Uključeni su drugi klubovi i to je u redu. On je odličan igrač."

Klopp je više posvećen zadržavanju svog napadačkog kadra. Liverpool je u pregovorima za ostanak Mohameda Salaha, a špekulira se da bi Anfield mogao napustiti Sadio Mane za čije su usluge interes pokazali neki klubovi, a posljednji među njima je njemački prvak Bayern.