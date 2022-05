West Ham s dva gola šokirao City, nada za Liverpool još uvijek postoji!

Utrka za titulu prvaka u Engleskoj stigla je praktički do samog kraja i Pep Guardiola je ponovno baš kad treba uspio doći do ruba, što je West Ham odlično iskoristio i poveo 2:0! Srećom po Manchester City, vratio se u drugom poluvremenu do 2:2 i time otišao na četiri boda prednosti pred Liverpoolom, koji ima utakmicu manje.

Ipak, Guardiola ne može biti zadovoljan, još jednom je u bitnoj utakmici pokazao brojne slabosti i to više nije slučajnost. Sad će umjesto mirne završnice, zadnje kolo biti napeto.

Već nakon prvog poluvremena je golovima Bowena (24., 45.) domaćin poveo 2:0 i doveo City do ludila. Posebno jer su to bila jedina dva udarca u okvir. Apsolutno svaki statistički detalj išao je na ruku Cityju. No golovi su ono što se broji.

Olakšanje je ipak stiglo podosta brzo. Gosti iz Manchestera su preko Grealisha smanjili na gol zaostatka već u 49. minuti i kroz cijelo drugo poluvrijeme bit će opsada gola domaćina. Jer, posrnuti sad, za City znači da bi mogao ostati bez trofeja. Isplatilo se, u cijelom kaosu Coufal si je spremio loptu u mrežu u 69. glavom nakon udarca Mahreza. Bio je to lov na sva tri boda kroz posljednjih dvadesetak minuta!

Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION West Ham United's Vladimir Coufal (centre) appears dejected after scoring an own goal during the Premier League match at London Stadium, London. Picture date: Sunday May 15, 2022. Photo: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

Činilo se i da će otići u Manchester kad je u 84. minuti Jesusa srušio Dawson u svom kaznenom prostoru, no traljavi udarac s bijele točke izveo je Mahrez i umjesto 3:2 u 86. minuti, ostalo je 2:2! No, sjajno je reagirao i Fabianski, to se ne može osporiti.

U posljednjem kolu City dočekuje Aston Villu, a Liverpool nakon ovog kola i gostovanja kod Southamptona dočekuje Wolverhampton.

Sad je sve jasno, u slučaju dvije Liverpoolove pobjede, sve osim osvajanja tri boda protiv Aston Ville, za City bi značilo da je ostao bez titule.