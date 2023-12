Karoglan: 'Ludost je podcijeniti Dinamo. Ballkani je jako dobar. Igraju u KL, što mi nikad nismo'

SUDAČKI EKSPERT

Marijo Strahonja se povukao s HTV-a pa odmah pronašao novi posao

Strahonju je prije desetak dana Torcida izvrijeđala preko jednog transparenta, a on je rekao da ga to ne dira. No, zanimljivo da se povlači samo nekoliko dana prije nedjeljnog derbija Dinama i Hajduka kojim završava polusezona u HNL-u.