Karoglan: 'Biti jesenski prvak ne znači ništa. Ne volim bahatluk, nema opuštanja'

Hajduk je u 17. kolu SuperSport HNL-a stigao do šeste prvenstvene pobjede u nizu, a sedme ukupno. Bijeli su na Poljudu bili bolji od Gorice rezultatom 3:0, a strijelci su bili Dajaku, Žaper i Sahiti.

Hajduk je dominirao većim dijelom utakmice i potpuno zasluženo slavio. Gorica nije bila potpuno bezopasna, ali sve prijetnje gostiju otklonili su Ivan Lučić i njegovi suigrači iz obrane domaćina. Nakon jučerašnje utakmice Hajduk je ostao prvi sa sedam bodova i utakmicom više od Rijeke i tako je osigurao status jesenskog prvaka prvi put naklon 19 godina.

Karoglan: Tablica nije realna

- Biti jesenski prvak ne znači ništa, za to nema trofeja. Ali, Dinamo ima tri utakmice manje, Rijeka isto ima utakmicu manje. Sada nas čekaju teška gostovanja. Nema mjesta proslavi i opuštanju. Momčad je svjesna da smo na dobrom putu, ali da nismo ništa osvojili - rekao je trener Hajduka Mislav Karoglan, pa dodao:

- To će biti velika borba. Sve je u bod. U ovom momentu tablica nije realna, ljudi to olako zaboravljaju. Imaš klubove koji godinama igraju Europu, uspješni su, a mi se borimo protiv njih. Ne volim bahatluk. Nogomet je proces, a u HNL-u proces ne postoji. Bit će i boljih i lošijih utakmica. Bitno je da pronađemo put. Postoji puno stvari u kojima Hajduk može biti bolji. Ogroman je pritisak na momcima.

Osijek i Rijeka odigrali su 0:0 u drugom jučerašnjem derbiju. Rijeka je bila opasnija, imala je više od igre i nekoliko odličnih šansi, ali je domaćina spašavao golman Malenica sjajnim obranama. Ovim rezultatom najzadovoljniji je Hajduk, kojem se Rijeka nije uspjela dodatno približiti.Bila je to dinamična utakmica usprkos jakoj kiši, a gosti su bili bliži pobjedi. No, u 21. minuti Fruk je nakon odličnog prolaska kroz domaću obranu pucao tik pored vratnice s 10-ak metara iskosa, dok je u 73. minuti Malenica odličnom obranom zaustavio šut Pašalića.

Rijeka je bila bolja

- Kad ne zabiješ gol, onda moraš biti zadovoljan osvojenim bodom, jer uvijek se može dogoditi zalutali metak. Realizacija nije bila na razini. Želim zahvaliti našoj publici koja nas je bodrila u Osijeku. Osvojili smo samo bod, ali dečki su ostavili srce na terenu. Svaka čast vrataru Osijeka Malenici, ali mislim da nismo zabili u situacijama koje smo stvorili samo zato što nismo bili dovoljno konkretni - rekao je trener Rijeke Sopić.

Osijekov strateg Zoran Zekić na kraju je mogao biti sretan zbog boda.

- Moram biti zadovoljan osvojenim bodom. Bio sam sretniji nakon prvog poluvremena, imali smo energiju i dubinu, stvorili smo par prekrasnih situacija, ali nismo ih realizirali. U drugom poluvremenu je Rijeka bila bolja, hvala Bogu da smo imali raspoloženog Malenicu. Rijeka ima devet bodova više, to je trenutačni omjer snaga. Ne veseli me to, ali tako je - rekao je Zekić.

