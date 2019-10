Kako bi ostvario svoju veliku želju mora se jako potruditi

Svjetsko prvenstvo u Dohi ostat će upamćeno po velikom valu novih zvijezda atletike. Najmlađi među njima Šveđanin Armand Duplantis (19) osvojio je srebro u skoku s motkom.

Lani je na EP-u bio prvi s preskočenih 6,05 metara, što je novi svjetski juniorski rekord. Rođen je u SAD-u. Oba roditelja bili su sportaši – otac Greg trenirao je skok s motkom (osobni rekord 5,80 metara), dok je majka Helena trenirala sedmoboj i odbojku.

I braća se bave sportom – Andreas je atletičar, a Antoine trenira bejzbol. Mogao je nastupati za SAD ili Švedsku, a izabrao je Švedsku, domovinu svoje majke.

Samo su četvorica u povijesti skočila motkom više od Monda, kako ga prijatelji zovu. To su Amerikanci Kendricks (6,06) i Hooker (6,06), Sergej Bubka (6,15) i Francuz Lavillenie (6,16).

– Poštujem svakog. Dvojicu od velike četvorice sam pobjeđivao, Kendricka i Lavilleniea. Drugu dvojicu nikad neću jer više ne nastupaju, ali ću se potruditi da skočim više od njih – rekao je Duplantis.

Bolt prvi čestitao

Jamajka se oduvijek mogla pohvaliti sprinterima. No, i u tehničkim disciplinama ima svoje zvijezde. Jedna od najmlađih je Tajay Gayle (23) koji je senzacionalno osvojio zlato u skoku u dalj.

Njegov trener Stephen Francis vodio je Elaine Thompson i Shelly-Ann Fraser-Pryce, sjajne sprinterice. Tajay je ušao u povijest kao prvi Jamajčanin koji je osvojio zlato u dalju na SP-u. Ali, nije jedini s Jamajke koji je osvojio medalju u dalju. Prije njega to je uspjelo Beckfordu koji je bio dvaput srebrni, 1995. i 2003.

– Među prvima čestitao je Usain Bolt. Njegove rezultate i svjetske rekorde nikad nitko neće nadmašiti – istaknuo je Gayle.

Norveška atletika kroči velikim koracima naprijed. Imaju braću Ingebrigtsen, ali i Karstena Warholma (23), novog svjetskog prvaka na 400 metara prepone.

Na mitingu Dijamantne lige u Zürichu ove godine istrčao je drugi rezultat u povijesti (46.92) i kao nitko dosad približio se svjetskom rekordu Kevina Younga iz 1992. Young je na vrhu s 46.92, a Warholm je istrčao 46.92, što je tek četvrti rezultat u povijesti ispod 47 sekundi.

– Lako je nakon utrke reći kako sam znao da ću postati prvak, ali nisam bio previše siguran, da budem iskren. Bila je to vrlo teška utrka. Osjećao sam bol u grudima, mislio da ću umrijeti, a sada sam tu kao svjetski prvak. No, sutra je novi dan, ja ću se probuditi i nastaviti trenirati – rekao je Warholm nakon slavlja u Dohi.

Amerikanci su u Dohi također predstavili nekoliko budućih zvijezda. Pobjeda Donovana Braizera na 800 metara poklopila se s četverogodišnjom suspenzijom Salazara. Na službenoj konferenciji za novinare morao je odgovarati na brojna pitanja vezana za Salazara.

– Ne znam zašto me pitate o njemu kada mi nije trener. Probudio sam se i pročitao tu vijest i bio jako razočaran. To je loš publicitet za atletiku. Nikad s njim nisam radio, on je samo dio projekta u Oregonu gdje treniram. Sreli smo se možda nekoliko puta, u prolazu – rekao je Brazier.

U Dohi su se predstavile i neke nove sjajne atletičarke, u prvom redu Ukrajinka Jaroslava Mahučih. Nije osvojila zlato u visu, ali kada netko s 18 godina preskoči 2,04, metra onda je to za poštovanje. Atletikom se počela baviti sa sedam godina u rodnom Dnjipru. Točnije, u početku ju je kombinirala s karateom, ali...

– Karate mi se uopće nije svidio, ali atletika jest iako prije dolaska nisam uopće znala o čemu je riječ ni što trebam raditi.

U početku sam isprobavala sve: sprint, prepone, skok u dalj... Vis je došao tek poslije. Sjećam se da sam na prvom natjecanju preskočila 1,1 m – smije se danas Jaroslava na tu brojku.

Ukrajinka voli super heroje

No, uz trenericu Tatjanu Stepanovu brojke su s vremenom rasle i kad je na ukrajinskom prvenstvu preskočila 1,55, ljubav je definitivno planula.

– Tada sam se više posvetila skoku u vis, a uskoro su počeli stizati uspjesi i rekordi. Danas sa sigurnošću mogu reći da sam zaljubljena u skok u vis.

Velika su joj ljubav životinje, slikanje, crtanje, a obožava i superheroje, naročito Marvelove junake, baš poput naše Sare Kolak. Nedavno se u Ukrajini pojavila u reklami u kojoj su sportaši bili maskirani u superjunake.

– Odabrala sam Gamoru iz “Čuvara galaksije” jer imamo sličan karakter, obje smo ratnice.

Do SP-a u Dohi, Uganda nikada nije imala finalistkinje u utrci na 800 metara, a ovaj put imala je čak dvije – Halimah Nakaayi i Winnie Nanyondo! Svjetska prvakinja postala je Nakaayi (1:58.04).

– Osjećala sam se dobro, znala sam da će se dogoditi nešto posebno. Nisam odustajala, samo sam pritiskala i pritiskala sve jače. Osjećala sam se snažno i na kraju sam slavila – rekla je nakon pobjede u Dohi Nakaayi.

