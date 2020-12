Kai Rooney, sin legendarnog nogometaša Waynea potpisao za Man. United

Najstariji sin legende engleske nogometne reprezentacije i Manchester Uniteda Waynea Rooneyja, 11-godišnji Kai potpisao je ugovor za "Crvene vragove".

"Ponosan dan. Kai potpisuje za Manchester United. Nastavi s napornim radom, sine", objavio je Wayne Rooney na Twitteru.

Proud day. Kai signing for @ManUtd. Keep up the hard work son ❤️ pic.twitter.com/tTYuUZj7yn