Kada me Miočić udario ništa nisam vidio niti čuo

ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

Napeta transfer utrka: Laszlo je važno pojačanje, Brekalo gašenje vatre, a Hoxha dugoročni projekt

Budući da je na HNL-ovoj razini već to dokazao, i to još prije osam godina kad nije ni približno bio zreo igrač koliko je to danas, prilično je sigurna oklada da bi naša liga trebala biti prava platforma za 25-godišnjeg Josipa Brekala kako bi pokazao svoje najbolje moguće izvedbe i donio puno Dinamu