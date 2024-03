Kad zapne, zovi Brunu! Petković ima magični dodir kad je najpotrebnije, ali pravi zadatak tek dolazi

Statistika će reći drugačije. Statistika je puno puta rekla drugačije, ali život i sve ono što sa životom u paketu ide, nije je poslušalo. Uostalom, nogomet je jednostavna igra. Nikakva te statistika, da je i ne znam kakva, neće spasiti, ako ti protivnik zabije jedan gol iz jednog udarca i ti izgubiš utakmicu. Tako je bilo i ove subote na Poljudu. Hajduk je napadao, na silu bi tu loptu nekako iza Nevistićevih leđa htjeli ugurati i Livaja i Krovinović i svih onih pet zamjena koje su ušle i trener Karoglan i svaki mogući navijač u bijeloj majici, ali... Ne ide. Jednostavno neće moći. I nije moglo. I to je tako.

A tko će uostalom, biti pozvan da sve statističke uroke raspara jednim potezom? Da ga zabije, da ga spakira tamo gdje su to htjeli oni drugi, Dinamovi navijači? Jasno, Bruno Petković. Dinamov majstor šesnaesterca, Dinamov tenk u kaznenom prostoru, letjelica koja će se upaliti opet, baš onda kad treba ne bi li Dinamo poletio prema vrhu HNL-a. Doduše, nije još na vrhu i pitanje je hoće li tamo uopće biti, ali zato je ključno ono "prema" vrhu HNL-a.

Petković je za Dinamo zabio toliko važnih golova. Zabio je i pet puta Hajduku, što je poprilično pristojna brojka. Već samo ta konstatacija svrstava ga u red velikana, posebnih pojedinaca koji su obilježavali vječne derbije u Hrvata. Magični dodir, samo jedan, ovoga je puta bio dovoljan za sva tri boda, no tek sada za njega i za Dinamo dolaze prave stvari. Uznositi se nakon ovoga bila bi potencijalno kobna šteta, jednako kao što je kobno otpisati Hajduk nakon subotnjeg poraza. Za neke osam, za neke devet utakmica, toliko je do kraja sezone i to je jedino što vrijedi.

Da se još malo osvrnemo na tu "vražju" statistiku. Hajduk je imao 60 posto loptu u nogama, uputio gotovo dvostruko više udaraca prema golu (14:8), baš dvostruko više puta pucao u okvir suparničkog gola (4:2), po SofaScoreu imao tri velike prilike, naspram Dinamove - nijedne.

Foto: SofaScore

Statistika: SofaScore za Večernji list

Tako je. Precizni analitičari izračunali su da zagrebački plavi ove Velike subote na Poljudu nisu imali niti jednu tzv. veliku priliku za gol. Pa kako li je onda, za ime Boga, pao taj gol Petkovića? Je li to bila "mala prilika" iz koje je pogodak postignut - tek tako? Oprostit ćete, ovom autoru pojmovi "velike prilike" onda baš i nisu posve jasni...

Ali eto, Petković je zabio i tu, valjda neveliku priliku i Dinamu donio željene bodove te ga pozicionirao na drugom mjestu ljestvice. Plavi sada imaju pet bodova manje od Rijeke, ali i utakmicu manje. A s Rijekom će odigrati utakmicu prve svibanjske nedjelje u 33. kolu na Rujevici. Tada će Petković i društvo imati onaj pravi zadatak, s vrha skinuti aktualnog lidera, ako to uostalom uopće bude moguće. Jer, to kako ovoga proljeća igra Rijeka priča je za posebne pohvale.