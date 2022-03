'Kad god nešto kažem o Dinamu, misle da sam protiv, a samo govorim što vidim'

Kad čovjek ima 77 godina, pomislili biste da mu je dosta posla, stresa, da želi svoj mir. No, to nije slučaj kod Ilije Lončarevića, on je svoju vitalnost odlučio i dalje koristiti za posao. Tako je ovih dana postao voditelj nogometne škole Slavena Belupa i svoje bogato nogometno iskustvo pokušat će iskoristiti za slaganje nogometne škole, njezino podizanje na višu razinu.

– Evo me u poslu sam već – javio se Lončarević i nasmijao se na spomen svoje penzije.

– Haha, ma dok imam volje i želje i dok još mogu, glupo mi je ništa ne raditi. Iako, nisam mislio da ću odlaziti iz Zagreba. No, Koprivnica nije daleko, tako da dvaput tjedno mogu otići kući – kaže nam Lončarević.

Nisam čarobnjak

U Slaven Belupo stigao je s ciljem dizanja nogometne škole.

– Plan je da se ta škola pokuša uz moju pomoć, te uz klub i grad Koprivnicu podići na višu razinu, u posljednje vrijeme u tom se poslu malo stalo. No, nisam ja čarobnjak i ne mogu ja tu sam nešto ozbiljno napraviti, potrebna je ozbiljna suradnja cijelog kluba, grada i svih onih koji sudjeluju u svemu tome kako bismo doista pomogli.

Slaven Belupo je prvoligaš, jedini u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a to je dosta veliki bazen za pronalaženje mladih igrača i onda rad s njima.

– Ne može se prvoligaški klub osloniti samo na svoj bazen, ali je istina da se kadar puni oko 70-80 posto iz svog bazena. Da bismo iskoristili to što smo prvoligaši, moramo poboljšati i uvjete za rad, za život tih mladih igrača, tako se onda može napraviti iskorak u svemu. Kad to napravimo, onda ćemo bolje koristiti taj svoj nogometni bazen. No, do kraja se zone vidjet ćemo kako će to ići, kako će meni "sjesti" taj posao, jer ovo je novi silazak u rudnik i znam da nije lako, ali vidjet ćemo i kako će ljudima u klubu i gradi odgovarati moje ideje – kaže Ilija.

U Slaven Belupo stigao je na poziv svog bivšeg igrača, kojem baš kao trener i nije dao priliku za igranje, današnjeg trenera prve momčadi i sportskog direktor kluba Zorana Zekića.

– Još jesenas mi je Zekić nešto govorio o tome, a sad smo zaključili kako bi bilo dobro da dođem sad i da do sredine lipnja, do kraja ove sezone imam priliku snimiti stvari, vidjeti što i kako dalje. Da sam došao na početku sljedeće sezone, onda bih opet morao nekoliko mjeseci vidjeti stanje i što treba, stoga je bolje bilo doći sada i onda spreman krenuti u novu sezonu.

Ilija Lončarević i Zoran Zekić su dinamovci, obojica su i bila u Dinamu, a upravo plavi danas dolaze u Koprivnicu na sraz s njihovim Slavenom Belupom.

– Takav je trenerski posao, no ja sam šef nogometne škole i onda nije važno što sam dinamovac. Dinamovci smo i Zekić i ja, kao i većina ljudi ovdje u Koprivnici. A za Zekića kao trenera Slavena Belupa to je samo još jedna utakmica u nizu, kao i svaka druga i željet će uspjeh za klub koji vodi.

Dinamo sad ima izazov

Dinamo je u četvrtu i posljednju dionicu prvenstva ušao bez opipljive bodovne prednosti, kako vi vidite plave u ovoj sezoni?

– Joooj, kad god nešto kažem o Dinamu u nekoj analizi, to se odmah tumači da imam nešto protiv nekoga u Dinamu. To su čiste gluposti kojima se bave "sitni ljudi". Kad govorim o Dinamu, to je zato što mi je stalo i možda će to što kažem nekome biti od pomoći, a ako ne pomaže, onda neka jednostavno zanemare moje riječi. A Dinamo ove sezone ima veći izazov nego prethodnih godina. Prije mu je konkurent bila samo Rijeka, prošle Osijek, a sad ima tri kluba s kojima se bori za naslov prvaka. I to je dobro za hrvatski nogomet, a dobro je i za Dinamo jer ima taj veliki izazov. Upravo kroz takve izazove može se napredovati, razvijati igrače.

I Dinamo, ali i konkurenti prosuli su dosta bodova u ovoj sezoni, ne samo u međusobnim derbijima.

– To je samo pokazatelj da nigdje, ni u jednoj utakmici ne možeš biti siguran da ćeš 100 posto uzeti bodove ni da će ćeš sigurno biti prvak. Dokaz je to da nam je liga postala ujednačenija. Uostalom, pa i u ligama petice favoriti gube bodove i na takozvanim lakšim utakmicama, kod manjih klubova. No, ja kao dinamovac nadam se da će plavi na kraju biti prvaci – zaključio je Ilija Lončarević.