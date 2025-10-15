Juventus pronašao zamjenu za Tudora? Hrvat pod velikim pritiskom

Talijanski nogometni div Juventus prati Chelseajevog Enza Marescu kao mogućeg nasljednika Igora Tudora ukoliko hrvatski stručnjak ne popravi rezultate tvrdi portal Goal.com. 'Stara Dama' još uvijek je neporažena pod Tudorom ove sezone, ali nakon tri pobjede iz prva tri susreta, u sljedećih pet su remizirali što ne zadovoljava apetite uprave kluba.

Čelnici kluba javno podržavaju Tudora, a i dalje uvažava poštovanje u klubu tvrdi engleski portal, no rastu frustracije zbog rezultata i Tudorovih taktičkih zamisli. Momčad ima problema s konzistentnosti u napadačkom dijelu gdje teško pronalazi ritam tako da bi mogli zamijeniti hrvatskog stručnjaka, ako uskoro ne ostvari veliku pobjedu.

Marescu vide kao idealnog kandidata jer se dive poslu koji je napravio kad je u pitanju vraćanje Chelseaja u vrh engleskog nogometa. S Bluesima je osvojio Konferencisjku ligu 2024. i Klupsko svjetsko prvenstvo ovog ljeta. Također smatraju kako bi se odlično uklopio među Bianconere budući da je proveo neko vrijeme u Juveu kao igrač.

Ne čini se kako će do trenerske zamjene stići brzo jer Marescin ugovor s londonskim klubom traje sve do ljeta 2029., no uvažava veliki respekt od strane Juventusa i bit će jedan od glavnih kandidata odluči li se Stara Dama na novu promjenu na klupi.