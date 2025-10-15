Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 199
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
SERIE A

Juventus pronašao zamjenu za Tudora? Hrvat pod velikim pritiskom

Serie A - Juventus v Atalanta
JENNIFER LORENZINI/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
15.10.2025.
u 20:07

Čelnici kluba javno podržavaju Tudora, a i dalje uvažava poštovanje u klubu tvrdi engleski portal, no rastu frustracije zbog rezultata i Tudorovih taktičkih zamisli

Talijanski nogometni div Juventus prati Chelseajevog Enza Marescu kao mogućeg nasljednika Igora Tudora ukoliko hrvatski stručnjak ne popravi rezultate tvrdi portal Goal.com. 'Stara Dama' još uvijek je neporažena pod Tudorom ove sezone, ali nakon tri pobjede iz prva tri susreta, u sljedećih pet su remizirali što ne zadovoljava apetite uprave kluba.

Čelnici kluba javno podržavaju Tudora, a i dalje uvažava poštovanje u klubu tvrdi engleski portal, no rastu frustracije zbog rezultata i Tudorovih taktičkih zamisli. Momčad ima problema s konzistentnosti u napadačkom dijelu gdje teško pronalazi ritam tako da bi mogli zamijeniti hrvatskog stručnjaka, ako uskoro ne ostvari veliku pobjedu.

Cro Cop se vraća u ring: Dogovorio borbu s jednim od najvećih!?

Marescu vide kao idealnog kandidata jer se dive poslu koji je napravio kad je u pitanju vraćanje Chelseaja u vrh engleskog nogometa. S Bluesima je osvojio Konferencisjku ligu 2024. i Klupsko svjetsko prvenstvo ovog ljeta. Također smatraju kako bi se odlično uklopio među Bianconere budući da je proveo neko vrijeme u Juveu kao igrač.

VEZANI ČLANCI: 

Ne čini se kako će do trenerske zamjene stići brzo jer Marescin ugovor s londonskim klubom traje sve do ljeta 2029., no uvažava veliki respekt od strane Juventusa i bit će jedan od glavnih kandidata odluči li se Stara Dama na novu promjenu na klupi.

Ključne riječi
Chelsea Igor Tudor Juventus Enzo Maresca

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još