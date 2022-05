JOŠ NEMA ODGOVORA

Juventus ponudio Matthijsu de Ligtu novi ugovor od osam milijuna eura godišnje

Juve je stavio na stol dvije ponude. Prva predviđa produženje ugovora do ljeta 2026. sa istom plaćom od osam milijuna eura godišnje plus bonusi, a druga je ponuda produženje do 2025. sa nešto nižom plaćom, ali znatno manjom odštetnom klauzulom.